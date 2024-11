Sáng nay (26/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bộ. Dự báo trong hôm nay sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, hôm nay khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét . Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, riêng Lai Châu-Điện Biên trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 24-27 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ.

Miền Bắc đón rét diện rộng trong hôm nay (26/11).

Dự báo ngày và đêm mai (27/11), nhiệt độ các tỉnh miền Bắc tiếp tục giảm xuống 1-2 độ so với hôm nay, trời rét diện rộng, vùng núi có thể xuất hiện rét đậm cục bộ.

Tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng hôm nay và ngày mai (26-27/11) có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm, riêng Thừa Thiên Huế từ 150-250mm, có nơi trên 500mm.

Từ ngày 26/11 đến đêm 27/11, Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa từ 70-150mm, có nơi trên 300mm. Bình Định, Phú Yên thời gian này cũng có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Dự báo trong ngày và đêm 28/11, khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 100mm.

Khu vực từ Khánh Hoà đến Bình Thuận hôm nay có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay nhiều mây, ít mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất ở Tây Nguyên là 19-22 độ, Nam Bộ là 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất Tây Nguyên từ 28-31 độ, Nam Bộ từ 31-34 độ.