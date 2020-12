Miền Bắc đón đợt rét đậm, rét hại đầu tiên, khả năng xuất hiện băng giá ở núi cao

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn quốc gia, sáng nay 14-12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ. Dự báo trong ngày hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai; vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên trong hôm nay và ngày mai 15-12, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa; từ đêm nay, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Sáng nay, ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ trời chuyển rét; từ chiều nay, các nơi khác của phía Đông Bắc Bộ trời chuyển rét; từ đêm nay, phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét.

Từ ngày mai 15-12, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay với nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá . Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai.

Khu vực Hà Nội từ chiều nay có mưa; trời chuyển rét. Từ ngày mai 15-12, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C

Ở vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2 - 3 m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3 - 5 m. Từ gần sáng và ngày mai 15-12, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Khánh Hòa gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7; biển động; sóng biển cao từ 2 - 3 m.