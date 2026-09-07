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Miền Bắc đón đợt không khí lạnh đầu tiên, miền Trung mưa lớn

Nguyễn Hoài
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Từ ngày 9/9, trên khu vực biển Đông hình thành một dải hội tụ nhiệt đới, có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ. Dự báo trong khoảng ngày 12-13/9 trên dải hội tụ nhiệt đới có khả năng cao hình thành một áp thấp nhiệt đới.

Miền Bắc đón không khí lạnh yếu

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, những ngày tới, miền Bắc sẽ đón nhiều loại hình thiên tai.

Khoảng từ ngày 09-11/9, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt KKL yếu (xác suất xảy ra 70-80%).

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, miền Bắc từ ngày 9-11/9 có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm xuống dưới 33 độ. Nhiệt độ thấp nhất giảm xuống dưới 25 độ, khu vực trung du và vùng núi nhiệt độ thấp nhất có khả năng dưới 23 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 9-11/9 ở khu vực phía Bắc của Vịnh Bắc Bộ gió có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Không khí lạnh miền Bắc đón đợt đầu tiên , miền Trung mưa lớn tháng 9 năm 2026 - Ảnh 1.

Miền Bắc đón đợt không khí lạnh đầu tiên vào 9-11/9.

Hai kịch bản mưa lớn ở miền Trung

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đặc biệt lưu ý, từ ngày 9/9, trên khu vực biển Đông hình thành một dải hội tụ nhiệt đới, có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ.

Dự báo trong khoảng ngày 12-13/9 trên dải hội tụ nhiệt đới này có khả năng cao hình thành một áp thấp nhiệt đới trên khu vực Giữa Biển Đông (với xác suất khoảng 70-80%, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất khoảng 30-40%).

Không khí lạnh miền Bắc đón đợt đầu tiên , miền Trung mưa lớn tháng 9 năm 2026 - Ảnh 2.

Biển Đông có thể đón áp thấp nhiệt đới/bão gây mưa lớn từ khoảng ngày 10/9.

Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, với kịch bản xuất hiện áp thấp nhiệt đới/bão kết hợp với ảnh hưởng của không khí lạnh và dải hội tụ nhiệt đới, dự báo từ khoảng ngày 10-17/9. khu vực các tỉnh Trung Bộ khả năng cao xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Cơ quan khí tượng dự báo 2 kịch bản mưa lớn có thể xảy ra:

Kịch bản thứ nhất có xác suất 60-70%, mưa lớn ở miền Trung bắt đầu từ ngày 10/9 và kéo dài đến ngày 16/9, vùng tâm mưa là khu vực từ Hà Tĩnh đến Gia Lai.

Kịch bản thứ hai có xác suất 30-40%, mưa lớn ở miền Trung bắt đầu từ khoảng ngày 14/9 và kéo dài đến khoảng ngày 17/9, vùng tâm mưa tập trung ở khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế.

Ngoài ra, dự báo trong khoảng ngày 9-12/9/2026, do gió mùa tây nam có khả năng tăng cường hoạt động mạnh nên khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông xuất hiện nhiều hơn.

Trước các hình thái thiên tai có thể xảy ra, Cục Khí tượng Thủy văn vừa có công văn gửi các Bộ, địa phương để chủ động chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn tài sản, tính mạng cho người dân.

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