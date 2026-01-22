Miền Bắc còn mưa rét "tê tái" đến hôm nào?

Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (22/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác; nhiệt độ đã giảm từ 4-10 độ.

Cụ thể, số liệu quan trắc thực tế vào lúc 6 giờ ngày 22/1, không khí lạnh tăng cường đã khiến nhiệt độ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm mạnh, nhiều nơi ghi nhận rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thực đo lúc 6h ngày 22/1 (Nguồn: NCHMF).

Tại khu vực vùng núi cao, nhiệt độ xuống mức rất thấp. Trong đó, trạm Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ghi nhận nhiệt độ thấp nhất chỉ 0,3 độ C.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong hôm nay và ngày mai, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Dự báo, đợt rét đậm diện rộng, có nơi rét hại ở Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài đến hết ngày mai (23/1).

Ngày 24/1 trời tiếp tục rét nhưng nhiệt độ tăng thêm 3-4 độ so với hôm nay. Từ 25/1, trời ấm dần.