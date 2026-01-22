HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Miền Bắc còn mưa rét "tê tái" đến hôm nào?

Duy Anh |

Theo dự báo, đợt rét đậm diện rộng tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ kéo dài đến hết ngày mai (23/1).

Theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (22/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác; nhiệt độ đã giảm từ 4-10 độ.

Cụ thể, số liệu quan trắc thực tế vào lúc 6 giờ ngày 22/1, không khí lạnh tăng cường đã khiến nhiệt độ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm mạnh, nhiều nơi ghi nhận rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thực đo lúc 6h ngày 22/1 (Nguồn: NCHMF).

Tại khu vực vùng núi cao, nhiệt độ xuống mức rất thấp. Trong đó, trạm Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ghi nhận nhiệt độ thấp nhất chỉ 0,3 độ C.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong hôm nay và ngày mai, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Dự báo, đợt rét đậm diện rộng, có nơi rét hại ở Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài đến hết ngày mai (23/1).

Ngày 24/1 trời tiếp tục rét nhưng nhiệt độ tăng thêm 3-4 độ so với hôm nay. Từ 25/1, trời ấm dần.

Bắt Lê Thị Phương Liên, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với giám đốc công ty mỹ phẩm Vũ Thị Thu Hà
Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

không khí lạnh

dự báo thời tiết

thời tiết hôm nay

thời tiết ngày mai

mưa rào

thời tiết tuần tới

Thời tiết cuối tuần

rét đậm

rét hại

thời tiết ngày 23/1

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại