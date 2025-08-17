HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Miền Bắc có mưa to, thời tiết mát mẻ đến khi nào?

Duy Anh |

Theo dự báo, trong tuần tới, tại Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ đêm nay đến sáng 20/8, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; mưa nhiều nhất tập trung tại khu vực Đông Bắc Bộ.

Tiếp đó, từ khoảng đêm 20-23/8, khu vực này có khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời tiết khá mát mẻ.

Miền Bắc có mưa to, thời tiết mát mẻ đến khi nào? - Ảnh 1.

Bắc Bộ có mưa lớn cục bộ trong nhiều ngày tới (Ảnh: Tiền phong).

Cũng theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ nay đến cuối tháng 8, Bắc Bộ ít có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 17 và ngày 18/8

Thời tiết Hà Nội đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 24-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 22-30 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 22-32 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

