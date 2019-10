Miền Bắc chuẩn bị đón mưa dông kết thúc những ngày không khí ô nhiễm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong tháng 10 không khí lạnh từ phía Bắc sẽ có xu hướng hoạt động mạnh dần và tác động đến khu vực Miền Bắc nước ta tập trung trong nửa cuối tháng; trong nửa đầu tháng không khí lạnh hoạt động yếu.

Thời kỳ này là tháng chính mùa mưa ở khu vực miền Trung, tuy nhiên dự báo tổng lượng mưa tháng có xu hướng thiếu hụt so với trung bình nhiều năm (TBNN) phổ biến từ 20-40%. Trong tháng có khả năng xuất hiện khoảng 1 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông.

Trong nửa đầu tháng 10, MJO không ảnh hưởng đến thời tiết khu vực Việt Nam. Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm xảy ra trên phạm vi hẹp như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Thời kỳ từ ngày 1-10/10/2019: Từ ngày 3-5/10 và khoảng ngày 8 - 9/10 khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông do chịu ảnh hưởng của hội tụ gió ở các mực khí quyển trên cao.

Tổng lượng mưa (TLM) trên cả nước phổ biến thấp hơn so với TBNN 10-30%, trong đó tại Bắc và Trung Trung Bộ thấp hơn TBNN 20-50%; riêng Bắc Bộ cao hơn TBNN từ 10-25%.

Nhiệt độ tại Bắc Bộ và Trung Bộ cao hơn TBNN 1,5-2,5 độ C; các nơi khác cao hơn từ 0,5-1,0 độ C.

Thời kỳ từ ngày 11-20/10/2019: TLM các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến thấp hơn TBNN từ 15-30%. Nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc cao hơn TBNN từ 0,5-1,0 độ C.

Thời kỳ từ ngày 21-31/10/2019: TLM các khu vực trên phạm vi toàn quốc phổ biến thấp hơn TBNN từ 10-25%. Nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc cao hơn TBNN từ 0,5-1,0 độ C.

Bắc Bộ Nhiệt độ trung bình cao hơn từ 0,5-1,5 độ C so với TBNN cùng thời kỳ.

Trung Bộ Nhiệt độ trung bình cao hơn TBNN cùng thời kỳ từ 0,5-1,5 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ Nhiệt độ trung bình cao hơn TBNN cùng thời kỳ từ 0,5-1,0 độ C.

Bắc Bộ TLM khu vực Tây Bắc thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 10-30%, khu vực Đông Bắc phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. Trung Bộ TLM tại khu vực thấp hơn từ 20-40% so với TBNN cùng thời kỳ. Tây Nguyên và Nam Bộ TLM tại khu vực phổ biến thấp hơn so với TBNN từ 10-25%.

Khu vực Hà Nội: Ngày 2/10, trời nắng, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trời nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Hà Nội từ 23-34 độ.

Ngày 2-5/10: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ 24-33 độ.

Ngày 6-7: Mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ 24-33 độ. Ngày 8-9: Nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ 24-33 độ. Ngày 10-11/10: Mây thay đổi, trời nắng, nhiệt độ 24-33 độ./.