Tháng 6/2024, Midu chính thức lên xe hoa với doanh nhân Minh Đạt - thiếu gia của một tập đoàn nhựa có tiếng. Trước khi về chung một nhà, cặp đôi đã có khoảng 3 năm hẹn hò kín tiếng. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên thường xuyên cùng ông xã tận hưởng những chuyến du lịch, tận hưởng cuộc sống hôn nhân ngọt ngào.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên mới đây chia sẻ khoảnh khắc check-in trên máy bay bên ông xã Minh Đạt. Cô viết: "Về thôi, nhớ Sài Gòn rồi". Trong những bức ảnh được đăng tải, nữ diễn viên ghi điểm với vẻ ngoài nhẹ nhàng, xinh xắn quen thuộc. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng chú ý hơn cả chính là ánh mắt đầy tình cảm mà ông xã Minh Đạt dành cho cô.

Trước đó, thiếu gia Minh Đạt không ít lần bị tóm khoảnh khắc hướng ánh nhìn về phía bà xã. Qua chi tiết này, nữ diễn viên đã khiến dân tình đồng loạt nhận xét: "Midu đã thắng đời 1-0". Netizen cho rằng Midu không chỉ viên mãn trong sự nghiệp mà còn tìm được bến đỗ bình yên trong hôn nhân.

Sau khi kết hôn, Midu và nửa kia thường xuyên đi du lịch khắp nơi trên thế giới cùng nhau. Ảnh: FBNV

Trong bức hình mới, ông xã Minh Đạt để lộ ánh mắt tình tứ nhìn say đắm Midu. Ảnh: FBNV

Thiếu gia Minh Đạt luôn hướng nhìn về phía Midu khi chụp hình chung. Ảnh: FBNV

Thời gian qua, Midu nhiều lần bị cư dân mạng đặt nghi vấn đang mang thai khi để lộ dấu hiệu tăng cân và thường xuyên lựa chọn trang phục dáng rộng. Trong một số lần xuất hiện tại sự kiện, nữ diễn viên còn khiến dư luận chú ý với những cử chỉ như xoa hoặc che bụng, làm dấy lên nhiều đồn đoán. Dẫu vậy, trước những nghi vấn bầu bí lan truyền trên mạng xã hội, Midu đến nay vẫn chưa lên tiếng phản hồi.

Midu liên tục vướng nghi vấn có tin vui sau khi kết hôn. Ảnh: FBNV

Chồng của Midu là thiếu gia Minh Đạt. Anh là con trai của ông Trần Duy Hy - Tổng giám đốc công ty nhựa Duy Tân. Trần Minh Đạt tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California, Mỹ. Hiện anh là giám đốc vận hành của công ty Plascene - chi nhánh của nhựa Duy Tân.

Midu từng chia sẻ về cuộc sống hôn nhân: "Yêu thương không đến từ những điều hoàn hảo. Nó đến từ những giây phút mình cứ sống và cứ yêu thôi... Như tặng nhau một bó hoa, hôn nhau vào buổi sáng, nắm tay nhau cùng đi dạo... Có những hạnh phúc sẽ đến từ những việc rất nhỏ, rất đời thường như thế. Thế nên, đâu cần phải áp lực hoàn hảo mới được yêu, đơn giản hãy là chính mình - thoải mái, chill chill và yêu thôi".