Microsoft từng đặt nhiều kỳ vọng vào thứ này, nhưng cuối cùng lại cho nó “đi thật xa để trở về”

Từng được Microsoft xem là thay đổi lớn nhất đối với bàn phím Windows trong gần ba thập kỷ, phím bấm dành riêng cho AI giờ đây có thể được đưa trở lại làm nhiệm vụ quen thuộc trước kia.

Khi giới thiệu phím Copilot vào đầu năm 2024, Microsoft không xem đây là một nút bấm thông thường. Công ty gọi nó là thay đổi đáng kể đầu tiên đối với bàn phím máy tính Windows trong gần 30 năm, đồng thời đặt phím này như một phần quan trọng của kỷ nguyên AI PC.

Tham vọng khi ấy khá rõ ràng: thay vì mở Copilot qua menu hoặc tổ hợp phím, người dùng chỉ cần nhấn một nút vật lý để gọi trợ lý AI. Phím Copilot nhanh chóng xuất hiện trên nhiều mẫu laptop Windows 11 mới, thậm chí thay thế vị trí của phím Ctrl phải hoặc phím mở menu ngữ cảnh trên một số thiết bị.

Tuy nhiên, sau hơn hai năm, Microsoft lại đang chuẩn bị đưa phím bấm từng đại diện cho tương lai AI trở về với chức năng truyền thống mà nó đã thay thế.

Phím Copilot có thể trở lại làm Ctrl

Trong hai bản Windows 11 Release Preview Build 26100.9539 và 26200.9539 dành cho phiên bản 24H2 và 25H2, Microsoft bổ sung một cài đặt cho phép thay đổi chức năng của phím Copilot.

Người dùng có thể biến phím này thành Ctrl phải hoặc phím mở menu ngữ cảnh. Tùy chọn dự kiến xuất hiện trong Settings > Bluetooth & devices > Keyboard và sẽ được triển khai theo từng giai đoạn, vì vậy chưa phải tất cả máy tính đều nhận được ngay lập tức. Ảnh: Windows Latest

Theo giải thích của Microsoft, phím Copilot đã thay thế Ctrl phải hoặc phím menu trên một số mẫu máy tính. Điều này gây khó khăn cho những người đã quen với các tổ hợp phím cũ, đặc biệt là người sử dụng công nghệ hỗ trợ như trình đọc màn hình.

Bởi vậy, khả năng đổi phím Copilot trở lại chức năng truyền thống được bổ sung nhằm “duy trì các phím tắt quen thuộc và quy trình hỗ trợ tiếp cận”. Nói cách khác, Microsoft đang trả lại cho người dùng thứ từng bị chính hãng loại bỏ để nhường chỗ cho AI.

Dẫu vậy, việc biến phím Copilot thành Ctrl phải vẫn có một hạn chế. Microsoft lưu ý rằng một số tổ hợp chứa Ctrl phải kết hợp với Windows hoặc Shift có thể không hoạt động như bình thường. Trong những trường hợp đó, người dùng được khuyến nghị chuyển sang sử dụng Ctrl trái.

"Đi thật xa để trở về"

Khi phím Copilot bắt đầu xuất hiện trên laptop Windows 11, các nhà sản xuất phải tìm một vị trí cho nút bấm mới. Trên một số thiết bị, nó được đặt vào nơi vốn thuộc về phím Ctrl phải hoặc phím Menu ngữ cảnh.

Microsoft khi đó đặt rất nhiều kỳ vọng vào thay đổi này. Hãng gọi phím Copilot là thay đổi đáng kể đầu tiên đối với bàn phím Windows trong gần ba thập kỷ và xem đây là "điểm vào thế giới AI trên PC". Việc một phím truyền thống phải nhường chỗ cho Copilot cũng cho thấy Microsoft muốn AI trở thành một phần thường trực trên thế hệ máy tính mới.

Thế nhưng sau hơn hai năm, Windows 11 lại sắp cho phép người dùng biến phím Copilot thành chính Ctrl phải hoặc phím Menu ngữ cảnh - hai chức năng mà nó từng thay thế. Hình logo Copilot vẫn nằm trên bàn phím, nhưng khi được nhấn, nút này có thể hoạt động chẳng khác gì phím cũ.

Đó cũng là điểm tạo nên sự trớ trêu của thay đổi mới. Phím bấm từng được đưa lên bàn phím để đại diện cho tương lai AI, sau một vòng phát triển, lại có thể quay về đảm nhận công việc truyền thống ban đầu. Nói cách khác, Microsoft đã cho nó "đi thật xa", chỉ để người dùng có quyền đưa nó trở lại làm Ctrl hoặc Menu.

Điều này không có nghĩa Microsoft từ bỏ Copilot. Trợ lý AI vẫn giữ vai trò quan trọng trong chiến lược Windows, còn những người thường xuyên sử dụng vẫn có thể giữ nguyên chức năng mặc định. Thay đổi mới chỉ cho thấy hãng đã chấp nhận rằng không phải ai cũng muốn hy sinh một phím quen thuộc để đổi lấy nút mở nhanh trợ lý AI.