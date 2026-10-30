Michael Lang mất nửa năm sáng tác ca khúc "Thuận buồm xuôi gió" tặng bà con nông dân

Sau hơn nửa năm ấp ủ, ca sĩ Michael Lang chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên "Thuận buồm xuôi gió" do chính anh sáng tác.

Khác với những ca khúc trước đây thường tập trung vào niềm vui được mùa, được giá, "Thuận buồm xuôi gió" mang màu sắc tâm tình, gửi gắm niềm tin và ước vọng về một mùa vụ mới thuận lợi, bội thu. Michael Lang cho biết, anh đã dành hơn nửa năm để thai nghén, chắt lọc cảm xúc và hoàn thiện ca khúc.

Chia sẻ về ý tưởng sáng tác, nam ca sĩ cho biết nông nghiệp là lĩnh vực chịu nhiều tác động từ thời tiết, thiên nhiên và giá cả thị trường. Trước mỗi vụ mùa, người nông dân thường gửi gắm mong ước mưa thuận gió hòa, cây trồng phát triển tốt, thu hoạch đạt kết quả như kỳ vọng.

Ca sĩ Michael Lang.

Michael Lang nói: "Nông nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, thiên nhiên và giá cả thị trường. Trước khi xuống giống, dù ở miền nào, người dân đều có thói quen gửi gắm ước nguyện đến đất trời, mong cho mưa thuận gió hòa. Họ không thể quyết định thời tiết hay giá cả, nhưng họ có quyền hy vọng.

"Thuận buồm xuôi gió" ra đời với mong muốn không chỉ là một ca khúc mà là một chỗ dựa tinh thần, một khúc ca cầu an để bà con có thêm niềm tin vững chãi, tiếp thêm động lực cho những giọt mồ hôi rơi xuống đất mẹ".

Hình ảnh nam nghệ sĩ trong MV.

Ban đầu, ê-kíp dự định lựa chọn những vùng trồng trọt quen thuộc như Đắk Lắk hay Lâm Đồng để thực hiện MV. Tuy nhiên, Michael Lang quyết định đưa sản phẩm đến Rừng Bảo Farm, thuộc xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng.

Đây là vùng đất đồi núi có điều kiện canh tác không thuận lợi tuy nhiên, nhờ sự kiên trì và kinh nghiệm sản xuất, những người nông dân gốc miền Tây đã từng bước phát triển các vườn cây ăn trái tại đây.

Việc lựa chọn địa điểm này cũng thể hiện mong muốn của Michael Lang trong việc giới thiệu hình ảnh người nông dân cần cù, sáng tạo và không ngừng tìm hướng phát triển kinh tế trên chính mảnh đất mình gắn bó.

Trước "Thuận buồm xuôi gió", Michael Lang từng sáng tác nhiều ca khúc lấy cảm hứng từ đời sống sản xuất nông nghiệp. Anh từng viết về niềm vui được mùa, được giá qua ca khúc "Được mùa được giá" hay tôn vinh từ con tôm, con cá… cho đến những vựa sầu riêng, cà phê, tiêu, khoai môn... trong các sản phẩm âm nhạc của mình.

Nếu những sáng tác trước tập trung khắc họa thành quả lao động, "Thuận buồm xuôi gió" lại hướng đến tâm trạng của người nông dân trước mỗi vụ mùa. Qua đó, nam ca sĩ muốn gửi lời động viên, chia sẻ với những người ngày ngày gắn bó với đồng ruộng, vườn cây và công việc sản xuất nông nghiệp.

Michael Lang có nhiều sáng tác về người nông dân.

Ca sĩ Michael Lang tên thật là Nguyễn Thanh Lang, sinh năm 1979. Xuất thân trong gia đình thuần nông, anh sớm bộc lộ niềm đam mê với âm nhạc. Nghệ danh Michael Lang được anh lựa chọn xuất phát từ sự hâm mộ dành cho Michael Jackson.

Trong giai đoạn 1991-1996, nam ca sĩ từng biểu diễn tại nhiều sân khấu lớn nhỏ thuộc Đoàn Hải Đăng. Anh cũng từng giành Huy chương Bạc tại Tiếng hát Sinh viên toàn quốc năm 1995 và giải Nhất Tiếng hát Thanh niên và Công nhân TP.HCM. Ngoài ra, Michael Lang từng thực hiện chuỗi liveshow riêng.