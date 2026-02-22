MG7 thế hệ mới lộ diện: Chuyển sang thuần điện, bản máy xăng ở Việt Nam sắp thành hàng hiếm

Sau khi mẫu sedan chạy xăng MG7 tạo được dấu ấn nhất định tại Trung Quốc nhờ thiết kế thể thao và giá bán dễ tiếp cận, MG dường như đã sẵn sàng cho một bước chuyển mình lớn hơn. Những hình ảnh mới nhất từ Trung Quốc cho thấy một mẫu sedan hoàn toàn mới đang chạy thử nghiệm, được cho là phiên bản thuần điện kế nhiệm MG7 trong tương lai gần.

Mẫu sedan điện mới của MG lộ diện khi đang chạy thử tại Trung Quốc. Ảnh: Carnewschina

Chiếc xe xuất hiện với lớp ngụy trang kín mít, nhưng vẫn để lộ nhiều chi tiết đáng chú ý. Tổng thể vẫn là phong cách fastback đậm chất với mui xe vuốt thấp, đuôi dốc liền mạch tạo dáng vẻ thể thao rõ rệt. Tay nắm cửa dạng ẩn giúp thân xe liền lạc hơn, đồng thời cải thiện tính khí động học – yếu tố ngày càng quan trọng trên các mẫu xe điện.

Phần đầu xe gây tò mò khi xuất hiện cụm chi tiết giống khe hút gió cỡ lớn phía dưới và một khe mảnh phía trên. Điều này làm dấy lên hai giả thuyết: hoặc đây là sedan thuần điện với thiết kế giả lập hốc gió để tăng tính thể thao, hoặc MG sẽ cung cấp song song cả biến thể hybrid sạc ngoài (PHEV). Tuy nhiên, việc xe được cho là có trang bị LiDAR gắn trên nóc cho thấy tham vọng lớn về công nghệ hỗ trợ lái nâng cao, điều thường thấy trên các mẫu EV thế hệ mới tại Trung Quốc.

Ở phía sau, cụm đèn hậu mảnh và phần vai xe nở rộng giúp tổng thể trông cơ bắp hơn. Một số nguồn tin còn cho rằng xe có thể sở hữu cánh gió chủ động, tiếp tục nhấn mạnh định hướng hiệu suất – điều từng là “đặc sản” của MG7 bản xăng.

Thiết kế fastback thể thao cùng chi tiết LiDAR trên nóc gây chú ý. Ảnh: Carnewschina

Không gian nội thất cũng đã được ghi lại một phần. Cabin bố trí 5 chỗ ngồi với ghế trước thiết kế thể thao, tựa đầu liền khối. Phong cách tổng thể hướng đến sự tối giản đặc trưng của xe điện, nhiều khả năng đi kèm màn hình trung tâm cỡ lớn và bảng đồng hồ kỹ thuật số hoàn toàn. Với việc thị trường Trung Quốc đang cạnh tranh cực gắt ở mảng sedan điện, mẫu xe mới này khó có thể thiếu các tính năng như hệ thống hỗ trợ lái nâng cao, cập nhật phần mềm OTA hay kết nối thông minh.

Đáng chú ý, có thông tin cho rằng mẫu sedan điện kế nhiệm MG7 có thể chia sẻ nền tảng với một dự án khác do SAIC phát triển cùng Huawei. Nếu điều này trở thành sự thật, chiếc xe hứa hẹn sở hữu hệ sinh thái công nghệ mạnh, từ phần mềm buồng lái đến hệ thống hỗ trợ lái bán tự động cấp cao.

Hiện tại, MG chưa công bố thông số kỹ thuật cụ thể về dung lượng pin, công suất hay tầm hoạt động. Tuy nhiên, nhiều khả năng hãng sẽ chọn một sự kiện lớn như Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 để vén màn chính thức mẫu sedan quan trọng này.

Nếu đúng là người kế nhiệm trực tiếp của MG7, đây sẽ là bước chuyển mang tính chiến lược: từ một sedan thể thao chạy xăng sang một mẫu xe điện hoặc điện hóa hoàn toàn, cạnh tranh sòng phẳng trong phân khúc đang bùng nổ tại Trung Quốc. Và với đà điện hóa hiện tại, MG rõ ràng không muốn đứng ngoài cuộc chơi.

Tại Việt Nam, MG7 đang được phân phối với 2 phiên bản và sử dụng động cơ thuần xăng. Nếu những thông tin trên là thật, các chủ nhân MG7 tại Việt Nam sắp trở thành người sở hữu mẫu xe giới hạn.