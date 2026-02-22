50 chủ xe bị phạt nguội dịp Tết có biển số sau nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168, vi phạm tới 20 triệu đồng

Theo Báo Lao Động, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, camera AI thí điểm tại Hà Nội phát hiện nhiều trường hợp bị phạt nguội ngày Tất Niên, mùng 1 Tết. Trong số này có các xe vi phạm lỗi vượt đèn đỏ như sau:

Nhiều chủ xe bị phạt nguội tới 20 triệu đồng theo Nghị định 168 ngay Tết.

Nhiều chủ xe bị phạt nguội tới 20 triệu đồng theo Nghị định 168 ngay Tết.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, các chủ phương tiện cần chủ động tra cứu thông tin vi phạm, nhanh chóng liên hệ cơ quan công an để thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo quy định của Nghị định 168, tránh phát sinh các vướng mắc trong quá trình đăng kiểm, sang tên hoặc giải quyết thủ tục hành chính sau này.

Mức phạt một số lỗi người điều khiển xe máy vi phạm quy định mới theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP như sau:

- Người điều khiển xe đi ngược chiều, đi trên vỉa hè (trừ trường hợp điều khiển xe đi qua vỉa hè để vào nhà, cơ quan); không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng.

- Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe có hành vi dừng xe, đỗ xe ở lòng đường gây cản trở giao thông; tụ tập từ 03 xe trở lên ở lòng đường, trong hầm đường bộ; đỗ, để xe ở lòng đường, vỉa hè trái phép.

- Hành vi chở theo 02 người trên xe, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 12 tuổi, người già yếu hoặc người khuyết tật, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật cũng bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có có thể thực hiện tra cứu phạt nguội trên website của Cục Cảnh sát giao thông hoặc kiểm tra qua ứng dụng VNeTraffic.