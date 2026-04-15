MG4 2026 ra mắt: Nhiều trang bị ít thấy trong phân khúc, trợ lý ảo, ghế massage, đỡ chân, chạy tới 530km/sạc

SAIC chính thức trình làng MG4 phiên bản 2026 vào ngày 15/4, ngay trước khi mẫu xe này xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Bắc Kin. Với những nâng cấp toàn diện từ thiết kế đến công nghệ, mẫu xe này tiếp tục cho thấy tham vọng duy trì vị thế trong nhóm xe điện bán chạy tại Trung Quốc.

Mẫu MG4 2026 mới ra mắt như một bước tiến nữa của SAIC trong việc củng cố phân khúc xe điện giá cả phải chăng ở Trung Quốc.

Về ngoại hình, MG4 2026 vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế quen thuộc nhưng được tinh chỉnh theo hướng hiện đại hơn. Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn pha thanh mảnh, kết hợp cản trước dạng chia tầng và ốp cản dưới màu đen tạo cảm giác thể thao. Một chi tiết nhỏ nhưng đáng chú ý là đèn báo màu xanh được bổ sung nhằm hiển thị trạng thái hoạt động của hệ thống hỗ trợ lái, mang lại cảm giác "công nghệ hóa" rõ rệt hơn cho chiếc xe.

Nhìn từ bên hông, thiết kế mui nổi tiếp tục được duy trì, đi cùng bộ mâm 17 inch mới. Phía sau vẫn là cụm đèn hậu LED dạng dải liền mạch, cánh gió nhỏ gọn và cản sau đồng bộ, giữ lại những nét đặc trưng đã làm nên nhận diện của MG4.

Về mặt hình ảnh, mẫu hatchback vẫn giữ được bản sắc thương hiệu, nhưng được điều chỉnh tinh tế để mang lại vẻ ngoài hiện đại hơn.

Không gian nội thất là nơi MG4 2026 thể hiện rõ sự nâng cấp. Xe có thêm các tùy chọn màu mới như Yacht Blue và Midnight Purple, kết hợp hệ thống đèn viền nội thất có thể đồng bộ theo nhạc và thiết kế cửa gió điều hòa ẩn. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình giải trí 15,6 inch độ phân giải 2.5K, đi kèm cụm đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch.

Điểm nổi bật nhất nằm ở việc tích hợp mô hình AI Doubao 3.0, cho phép người dùng tương tác với xe thông qua hội thoại tự nhiên. Hệ thống này hỗ trợ nhận diện giọng nói độc lập 4 vùng, nghĩa là nhiều hành khách có thể đưa ra lệnh cùng lúc và xe vẫn xử lý chính xác. Không chỉ dừng ở việc trả lời thông tin, AI còn có thể điều khiển các chức năng như cửa sổ trời, điều hòa hay hệ thống giải trí. Ngoài ra, khả năng kết nối sâu với smartphone Oppo giúp mở rộng trải nghiệm số hóa trong xe.

Về tiện nghi, MG4 2026 mang đến những trang bị hiếm thấy trong phân khúc khi ghế trước có massage 8 điểm, đi kèm chức năng thông gió và sưởi. Ghế phụ phía trước được bổ sung đỡ chân chỉnh điện 4 hướng, trong khi hàng ghế sau có phần đệm dài 571 mm nhằm tăng sự thoải mái cho hành khách.

Ở khía cạnh công nghệ hỗ trợ lái, xe được trang bị hệ thống L2+ do Horizon Robotics phát triển. Hệ thống này cho phép xe vận hành bán tự động trên cao tốc với các tính năng như giữ làn, tự động vượt xe và chuyển làn khi có tín hiệu xi-nhan. Khả năng đỗ xe cũng được nâng cấp với nhiều chế độ thông minh, từ tự động đỗ tiến cho đến hiển thị trực quan quá trình đỗ xe trên smartphone, mang lại trải nghiệm gần giống việc điều khiển từ xa bằng điện thoại.

Bên trong, cabin tập trung vào công nghệ và không gian nội thất tinh tế hơn.

MG4 2026 cung cấp hai tùy chọn hệ truyền động gồm bản pin lithium và bản sử dụng pin bán rắn. Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị mô-tơ điện công suất 120 kW, tương đương 161 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Xe có hai tùy chọn pin 42,8 kWh và 53,9 kWh, cho phạm vi hoạt động lần lượt 437 km và 530 km theo chuẩn CLTC. Trong khi đó, bản sử dụng pin bán rắn có thể đạt phạm vi hoạt động từ 510 km, cho thấy bước thử nghiệm công nghệ pin mới trên dòng xe phổ thông.

Khả năng sạc cũng là điểm mạnh khi MG4 2026 hỗ trợ sạc nhanh chuẩn 3C, chỉ mất khoảng 18 phút để nạp từ 30% lên 80%. Xe đồng thời sử dụng hệ thống lái trợ lực điện DP-EPS dạng hai bánh răng, giúp cải thiện độ phản hồi so với kiểu trợ lực truyền thống.

Thực tế, MG4 đã chứng minh sức hút của mình từ thế hệ trước. Khi ra mắt vào tháng 9 năm ngoái, mẫu xe này nhận tới 26.000 đơn đặt hàng chỉ sau 15 ngày. Kể từ đó, doanh số hàng tháng tại Trung Quốc luôn duy trì trên 10.000 xe, ngoại trừ tháng 2 do trùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Với những nâng cấp mạnh mẽ trên phiên bản 2026, MG4 được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vai trò chủ lực của SAIC trong cuộc đua xe điện ngày càng khốc liệt.