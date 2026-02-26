MG4 2026 chốt lịch ra mắt: Thay đổi lớn ở khoang lái, giữ chất thể thao, tham vọng thống trị phân khúc hatchback điện

Sau thời gian xuất hiện dưới dạng thông tin rò rỉ, MG4 2026 được xác nhận sẽ ra mắt tại Triển lãm Ô tô Bangkok vào cuối tháng 3 tới đây. Đây là bản nâng cấp giữa vòng đời dành cho mẫu hatchback thuần điện đang đóng vai trò chủ lực của MG tại Thái Lan.

Thiết kế đầu xe MG4 2026 tinh chỉnh nhẹ, tăng vẻ hiện đại. Ảnh: Autolifethailand

Về tổng thể, MG4 2026 không thay đổi triết lý thiết kế. Xe vẫn giữ kiểu dáng hatchback 5 cửa với phong cách thể thao, đuôi xe vuốt gọn và cấu hình dẫn động cầu sau – điểm khác biệt đáng chú ý trong phân khúc xe điện phổ thông. Tuy nhiên, một số chi tiết ngoại thất được tinh chỉnh giúp diện mạo hiện đại và sắc sảo hơn, tập trung vào phần đầu xe và bộ mâm mới.

Thay đổi đáng kể nhất nằm ở khoang nội thất. MG làm mới khu vực táp-lô theo hướng tối giản, bổ sung cần số dạng núm xoay thay cho kiểu truyền thống. Màn hình trung tâm 12,8 inch kết hợp cùng cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch vẫn là điểm nhấn công nghệ, nhưng giao diện được tinh chỉnh trực quan hơn. Các trang bị như sạc không dây, cổng USB-C, camera 360 độ độ phân giải cao hay ghế thể thao phối vật liệu kiểu suede giúp không gian bên trong nâng tầm đáng kể so với trước.

Khoang nội thất mới của MG4 theo hướng tối giản và công nghệ hơn. Ảnh: Autolifethailand

Về vận hành, nhiều khả năng MG4 2026 vẫn duy trì cấu hình quen thuộc. Bản tiêu chuẩn dùng pin khoảng 49kWh, công suất xấp xỉ 170 mã lực, phạm vi hoạt động hơn 400km/sạc theo chuẩn NEDC. Bản Long Range sử dụng pin 64kWh, tầm vận hành trên 500km/sạc và hỗ trợ sạc nhanh DC công suất cao. Hệ thống sạc vẫn tương thích Type 2 và CCS Combo, kèm tính năng V2L – cho phép cấp điện ra ngoài cho các thiết bị ngoại vi.

MG4 tiếp tục duy trì cấu hình dẫn động cầu sau trong phân khúc. Ảnh: Autolifethailand

Tại Thái Lan, MG4 tiếp tục cạnh tranh trực diện với BYD Dolphin và ORA Good Cat. So với các đối thủ, mẫu xe của MG có lợi thế ở cấu hình dẫn động cầu sau và cảm giác lái thiên về thể thao hơn.

Giá bán chính thức của MG4 2026 vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, nếu hãng tiếp tục giữ chiến lược định giá cạnh tranh, đây vẫn sẽ là một trong những lựa chọn hatchback thuần điện dễ tiếp cận nhất trong phân khúc.

Không gian khoang lái của MG4 được nâng cấp trải nghiệm công nghệ. Ảnh: Autolifethailand

Với bản nâng cấp lần này, MG4 không thay đổi công thức thành công, nhưng rõ ràng hoàn thiện hơn ở những yếu tố người dùng quan tâm: nội thất, công nghệ và trải nghiệm sử dụng hàng ngày.