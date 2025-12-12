Metro Cần Giờ 100.000 tỷ khởi công ngày 19/12: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và kỷ lục duyệt dự án nhanh nhất lịch sử

Tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP.HCM khóa X ngày 10/12, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết thành phố đang đầu tư hệ thống giao thông rất lớn, bao gồm các tuyến metro, các tuyến đường kết nối vùng, liên vùng như Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4, các tuyến cao tốc như TP.HCM - Mộc Bài, cao tốc Thủ Dầu Một - Chơn Thành...﻿

Từ khi Nghị quyết 188 của Quốc hội được ban hành, TP.HCM đã áp dụng cơ chế rút gọn rất mạnh, rất đặc biệt trong đầu tư đường sắt đô thị.

Điển hình là tuyến Metro Cần Giờ - Bến Thành được triển khai nhanh nhất lịch sử . Chỉ trong 2 tháng, các sở ngành đã hoàn tất các điều kiện trình UBND TP thông qua chủ trương đầu tư.

Ngày 19/12 tới, thành phố sẽ khởi công loạt dự án trọng điểm, trong đó có Metro Bến Thành - Cần Giờ.﻿

Metro Bến Thành - Cần Giờ có tổng mức đầu tư khoảng 102.430 tỷ đồng (không bao gồm khoảng 12.784 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng). Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) là nhà đầu tư thực hiện dự án.



Tuyến này có chiều dài hơn 54km, giai đoạn 1 chỉ gồm 2 ga đầu và cuối là ga Bến Thành và ga Cần Giờ. Dự kiến thời gian di chuyển từ ga đầu đến ga cuối khoảng hơn 13 phút.﻿

Dự án đi qua 8 xã phường của TP.HCM, gồm phường Bến Thành, phường Xóm Chiếu, phường Tân Thuận, phường Tân Mỹ, xã Nhà Bè, xã Bình Khánh, xã An Thới Đông và xã Cần Giờ, có nhu cầu sử dụng đất khoảng 328,26ha (bao gồm hành lang bảo vệ đường sắt).



Toàn tuyến dự kiến có 6 đoàn tàu, tần suất chạy tàu 20 phút/chuyến, áp dụng thống nhất cho cả khung giờ cao điểm và thấp điểm trong ngày, bắt đầu từ 6-23h tất cả ngày trong tuần.﻿

Khi đi vào vận hành năm 2028, dự án dự kiến sử dụng khoảng 400 lao động. Dự án có thời hạn hoạt động 70 năm kể từ ngày có chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.



Phía Vinspeed dự kiến công trình mất khoảng 2 năm thi công. Nếu thực hiện được, đây sẽ là kỳ tích mới về tiến độ xây dựng hạ tầng tại Việt Nam.﻿

Tuyến metro dài 54km sẽ vượt sông 4 sông: Soài Rạp, Rạch Đĩa, Lôi Giang, Dinh Bà, chạy song song với đường Rừng Sác.

Từ quá trình lên ý tưởng tới lúc dự án được phê duyệt, Metro Bến Thành - Cần Giờ chỉ mất thời gian chưa tới 1 năm.

Tại Hội nghị công bố quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 đầu tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ mới trao đổi với ông Phạm Nhật Vượng- Chủ tịch Vingroup về việc xây dựng hệ thống tàu điện ngầm từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ.



Đầu tháng 3, TP.HCM đã có buổi làm việc với nhà đầu tư, Vingroup báo cáo lãnh đạo Sở Sở Xây dựng chi tiết đề xuất đầu tư tuyến đường sắt đô thị kết nối trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ. Đến tháng 4, TP.HCM có báo cáo gửi Thủ tướng, đề xuất duyệt đưa tuyến metro Cần Giờ vào quy hoạch.



Tiếp đó, các sở ngành liên tục làm việc với doanh nghiệp về chuẩn bị đầu tư dự án. Đầu tháng 12, dự án được thông qua chủ trương đầu tư và đủ điều kiện khởi công ngày 19/12.﻿