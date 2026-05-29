HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Meta ra mắt gói thuê bao cho Facebook và Instagram Plus, có thêm tính năng gì?

Sơn Trần
|

Meta vừa chính thức giới thiệu loạt gói thuê bao trả phí mới dành cho các nền tảng mạng xã hội của mình gồm Facebook Plus, Instagram Plus và WhatsApp Plus.

Theo công bố, Facebook Plus và Instagram Plus có giá 3,99 USD/tháng (khoảng 104.000 đồng/tháng), trong khi WhatsApp Plus được bán với mức 2,99 USD/tháng (khoảng 78.000 đồng/tháng). Các gói này không thay thế phiên bản miễn phí hiện tại mà hoạt động như một lựa chọn nâng cấp dành cho người dùng muốn trải nghiệm thêm tính năng cao cấp.

Với Facebook Plus và Instagram Plus, Meta bổ sung hàng loạt tính năng cá nhân hóa và hỗ trợ tương tác như kéo dài thời gian hiển thị Story nhiều hơn 24h, tùy biến giao diện hồ sơ cá nhân, đổi icon ứng dụng, thay đổi font chữ, sử dụng “super reactions” cho Story hay xem trước Story mà không hiện tên trong danh sách người xem.

Ngoài ra, người dùng trả phí cũng được cung cấp thêm công cụ thống kê chi tiết hơn và một số tùy chọn giúp tăng khả năng tiếp cận nội dung trên nền tảng.

Meta ra mắt gói thuê bao Facebook Plus và Instagram Plus với tính năng mới hấp dẫn - Ảnh 1.

Trong khi đó, WhatsApp Plus tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm nhắn tin cá nhân hóa với các theme độc quyền, sticker cao cấp, nhạc chuông riêng và tăng số lượng đoạn chat được ghim.

Song song với các gói thuê bao mạng xã hội, Meta cũng đang thử nghiệm các gói AI trả phí mang thương hiệu “Meta One”, gồm Meta One Plus giá 7,99 USD/tháng (khoảng 208.000 đồng) và Meta One Premium giá 19,99 USD/tháng (khoảng 520.000 đồng).

Động thái mới cho thấy Meta đang đẩy mạnh chiến lược dịch vụ trả phí trong bối cảnh công ty phải chi hàng chục tỷ USD cho hạ tầng AI, trung tâm dữ liệu và phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ mới.

Hiện Meta cho biết các gói thuê bao sẽ được triển khai theo từng giai đoạn tại nhiều quốc gia trước khi mở rộng toàn cầu.

Hãy nhìn kỹ mẫu xe "cánh chim" mà Sơn Tùng M-TP dùng trong MV Come My Way: Hiểu rõ mới thấy ý tưởng thực sự kinh ngạc

Tags

gói thuê bao Facebook Plus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại