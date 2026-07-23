Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng V8 hybrid, mạnh 603 mã lực, chế độ 'nhún' thoát lầy

Mercedes-Maybach GLS 680 2027 được nâng cấp toàn diện cả thiết kế, nội thất lẫn hệ truyền động. Mẫu SUV siêu sang lần đầu sử dụng động cơ V8 mild-hybrid mới, đồng thời bổ sung hàng loạt công nghệ nhằm tăng trải nghiệm cho hành khách phía sau.

Chỉ vài tháng sau khi Mercedes-Benz GLS bản nâng cấp (facelift) trình làng, Mercedes-Maybach đã giới thiệu phiên bản cao cấp nhất của dòng SUV này mang tên GLS 680. Xe được làm mới đáng kể về ngoại thất, nội thất cũng như hệ truyền động, tiếp tục cạnh tranh với những cái tên như Bentley Bentayga hay Rolls-Royce Cullinan.

Thiết kế nhiều chi tiết nhận diện Maybach hơn

Ở phía trước, Mercedes-Maybach GLS 680 2027 sở hữu lưới tản nhiệt mới với các nan dọc cỡ lớn, bao quanh bởi đường viền mạ crôm sáng. Cản trước cũng được thiết kế lại với nhiều chi tiết mạ crôm hơn, trong khi hai hốc hút gió xuất hiện họa tiết đặc trưng của thương hiệu Maybach.

Mercedes-Maybach GLS 680 2027 ra mắt với thiết kế đầu xe mới và lưới tản nhiệt phát sáng. Ảnh: Mercedes-Benz

Một trong những điểm mới đáng chú ý là viền lưới tản nhiệt và logo Maybach đều có khả năng phát sáng. Người mua cũng có thể tùy chọn ngôi sao Mercedes trên nắp ca-pô có đèn chiếu, trong khi cụm đèn pha được bổ sung các điểm nhấn màu vàng hồng và dải LED định vị ban ngày hình ngôi sao tương tự GLS facelift.

Phía sau, cụm đèn hậu có đồ họa mới với họa tiết ngôi sao Mercedes, kết hợp cùng cửa cốp và cản sau được tinh chỉnh để đồng bộ với phần đầu xe.

Cận cảnh đầu xe Mercedes-Maybach GLS 680 2027 với nhiều chi tiết mạ crôm. Ảnh: Mercedes-Benz

Xe tiêu chuẩn sử dụng bộ mâm 22 inch, trong khi khách hàng có thể nâng cấp lên mâm rèn 23 inch mạ crôm với tâm mâm tự cân bằng, giúp logo Mercedes luôn giữ đúng phương hướng khi bánh xe quay. Nếu muốn ngoại hình bớt bóng bẩy, Mercedes cũng cung cấp gói Night Series Design Package với các chi tiết crôm tối màu và bộ mâm sơn đen.

Nội thất tập trung nâng trải nghiệm hàng ghế sau

Khoang cabin tiếp tục là điểm nhấn trên Mercedes-Maybach GLS 680. Xe được trang bị hệ thống giải trí MBUX Superscreen với ba màn hình 12,3 inch đặt dưới một tấm kính lớn, đồng thời hàng ghế sau có thêm hai màn hình giải trí 11,6 inch dành riêng cho hành khách.

Khoang lái Mercedes-Maybach GLS 680 2027 trang bị hệ thống MBUX Superscreen. Ảnh: Mercedes-Benz

Mercedes-Maybach cũng bổ sung các tùy chọn da Nappa mới với tông màu be Macchiato và nâu Beech Brown. Hành khách phía sau có thể sử dụng tủ lạnh tích hợp cùng hai giá đỡ chai champagne.

Nội thất Mercedes-Maybach GLS 680 2027 với ghế da Nappa và màn hình giải trí hàng ghế sau. Ảnh: Mercedes-Benz

Ngoài ra, hãng cho biết đã cải thiện khả năng cách âm bằng cách bổ sung vật liệu tiêu âm tại vách khoang động cơ và khu vực hầm truyền động nhằm giảm tiếng ồn lọt vào cabin. Hệ thống âm thanh Burmester 15 loa công suất 710 W vẫn được trang bị tiêu chuẩn.

Lần đầu sử dụng động cơ V8 hybrid mới

Thay đổi lớn nhất nằm dưới nắp ca-pô. Mercedes-Maybach GLS 680 2027 sử dụng động cơ V8 tăng áp kép 4.0L thế hệ mới kết hợp hệ thống mild-hybrid 48V. Khối động cơ này sản sinh công suất 603 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm, trong khi mô-tơ điện tích hợp ISG bổ sung thêm 23 mã lực khi cần tăng tốc. Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp.

Động cơ V8 tăng áp kép hybrid 603 mã lực trên Mercedes-Maybach GLS 680 2027. Ảnh: Mercedes-Benz

Mercedes cho biết động cơ mới sử dụng trục khuỷu dạng flat-plane crank, đồng thời được bổ sung trục cân bằng nhằm giảm rung động và cải thiện độ êm ái khi vận hành. Bên cạnh động cơ mới, hệ thống lái cũng được tinh chỉnh để tăng độ chính xác, trong khi hệ thống treo khí nén được hiệu chỉnh lại nhằm cải thiện khả năng vận hành và sự thoải mái.

Mercedes-Maybach GLS 680 2027 trang bị hệ thống treo E-Active Body Control mới. Ảnh: Mercedes-Benz

Khách hàng có thể lựa chọn thêm hệ thống E-Active Body Control, công nghệ điều khiển treo chủ động có khả năng điều chỉnh lực giảm chấn tới 1.000 lần mỗi giây. Hệ thống còn có khả năng quét mặt đường phía trước để chuẩn bị thiết lập treo phù hợp, chế độ "nhún" xe giúp thoát lầy khi đi địa hình và chức năng nghiêng thân xe tối đa 3 độ khi vào cua nhằm tăng sự ổn định cho hành khách.

Mercedes-Maybach hiện chưa công bố giá bán của GLS 680 tại Mỹ. Tuy nhiên, nhiều khả năng mẫu SUV siêu sang này sẽ có giá khởi điểm cao hơn mức khoảng 180.000 USD (tương đương 4,73 tỷ đồng) của GLS 600 trước đây.

Mercedes-Maybach GLS 680 2027 cạnh tranh Bentley Bentayga ở phân khúc SUV siêu sang. Ảnh: Mercedes-Benz

Theo kế hoạch, Mercedes-Maybach GLS 680 sẽ được bán ra trước cuối năm 2026 và tiếp tục được sản xuất tại nhà máy Tuscaloosa (Alabama, Mỹ).