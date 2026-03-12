Mercedes hé lộ mẫu limousine điện đi được 700 km/lần sạc

Cận cảnh mẫu limousine điện hạng sang Mercedes-Benz VLE. Video: Carscoops

VLE sở hữu ngoại hình hiện đại với lưới tản nhiệt cỡ lớn đi kèm viền phát sáng tùy chọn. Cụm đèn phía trước mang họa tiết “ngôi sao” đặc trưng của Mercedes , kết hợp nắp ca-pô dạng vòm và logo ngôi sao ba cánh đặt phía trên.

Khách hàng cũng có thể lựa chọn gói AMG, bổ sung cản trước thể thao hơn cùng lưới tản nhiệt thiết kế lại với biểu tượng ngôi sao ở trung tâm.

Nhìn từ bên hông, chiếc minivan này có thân xe liền mạch, tay nắm cửa dạng ẩn và cửa lùa chỉnh điện với kính có thể hạ hoàn toàn. Xe sở hữu bộ mâm kích thước 19-22 inch.

Một số chi tiết đáng chú ý khác gồm phần đuôi xe thẳng đứng cùng đèn hậu hình vòng cung tích hợp vào cánh gió. Xe cũng có cửa kính phía sau có thể mở riêng và cổng sạc thiết kế mở xuống phía dưới.

VLE có kích thước khá lớn với chiều dài 5.309 mm, rộng 1.999 mm, cao 1.943 mm và trục cơ sở đạt 3.342 mm. Một phiên bản kéo dài dự kiến ra mắt sau với tổng chiều dài nâng lên 5.484 mm và trục cơ sở 3.517 mm.

Khoang cabin của VLE được thiết kế theo hướng sang trọng và công nghệ. Xe có tùy chọn màn hình MBUX Superscreen gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình giải trí trung tâm 14 inch và màn hình 14 inch cho hành khách phía trước.

Hệ thống giải trí cho hàng ghế sau sử dụng màn hình panorama 31,3 inch gập xuống từ trần xe, hỗ trợ độ phân giải 8K, chia đôi màn hình và tích hợp camera 8 megapixel phục vụ họp trực tuyến. Thiết kế này gợi nhớ tới hệ thống trên BMW 7 Series.

Ngoài ra, xe còn có hệ thống âm thanh vòm Burmester 3D 22 loa, cửa sổ trời toàn cảnh với viền đèn nội thất, bàn gập và nhiều hộc trung tâm tích hợp sạc điện thoại không dây cũng như ngăn chứa đồ có chức năng sưởi/làm mát.

Mercedes-Benz cung cấp với cấu hình 6-8 ghế. Khách hàng có thể chọn ghế thương gia ở hàng hai và ba, hoặc ghế thương gia ở hàng hai kết hợp băng ghế phía sau.

Các phiên bản cao cấp sử dụng ghế chỉnh điện, có thể điều khiển qua màn hình giải trí hoặc ứng dụng trên điện thoại. Hai tùy chọn ghế cao cấp gồm Premium Comfort và Grand Comfort.

Trong đó, ghế Grand Comfort được ví như ghế trên máy bay cá nhân với gác chân, hỗ trợ thắt lưng, chức năng massage, gối tựa và sạc điện thoại không dây.

Về vận hành, Mercedes-Benz công bố phiên bản đầu tiên là VLE 300 có mô-tơ điện đặt phía trước cho công suất 272 mã lực. Phiên bản cao hơn là VLE 400 4MATIC sử dụng hệ dẫn động hai mô-tơ, tổng công suất 409 mã lực.

Mẫu minivan hạng sang này sử dụng pin NMC dung lượng 115 kWh, cho phạm vi hoạt động hơn 700 km sau mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn WLTP. Nhờ kiến trúc điện 800V và khả năng sạc nhanh DC trên 300 kW, VLE có thể đi thêm 355 km chỉ sau 15 phút sạc.

VLE được trang bị hệ thống treo khí nén AirMatic cùng công nghệ đánh lái bánh sau với góc xoay tối đa 7 độ. Nhờ đó, bán kính quay đầu của xe chỉ khoảng 10,9 m, tương đương mẫu sedan cỡ nhỏ Mercedes-Benz CLA.

Xe cũng được trang bị 12 cảm biến siêu âm, 10 camera và 5 radar, cung cấp dữ liệu cho hệ thống hỗ trợ lái MB.Drive Assist Pro. Công nghệ này cho phép xe vận hành rảnh tay trong cả môi trường đô thị lẫn cao tốc.

Mercedes-Benz hiện chưa công bố giá bán của VLE. Dự kiến, hãng xe Đức sẽ bổ sung thêm một số phiên bản cấu hình thấp hơn cùng các bản động cơ đốt trong và hybrid

Tại Việt Nam, Mercedes-Benz hiện đang bán dòng minivan V-Class bản facelift dùng động cơ đốt trong. Xe có 2 phiên bản là V 300 Avantgarde tiêu chuẩn và V 300 AMG cao cấp hơn, giá lần lượt là 3,399 tỷ và 3,999 tỷ đồng.