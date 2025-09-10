Mercedes-Benz xác nhận 'tiểu G-Class': Khung gầm hoàn toàn mới, thiết kế nhiều điểm tương đồng, động cơ thuần điện

Tại triển lãm ô tô Munich đang diễn ra, giới mộ điệu đã được chiêm ngưỡng những hình ảnh đầu tiên về chiếc Mini G-Class.

Thông qua một hình ảnh "nhá hàng" được Giám đốc Ola Kallenius và Giám đốc công nghệ Markus Schafer bật mí, có thể thấy chiếc Mini G sở hữu cụm đèn hậu gần như giống hệt "đàn anh" G-Class, cùng với lốp dự phòng gắn phía sau. Điều này càng khẳng định cam kết của Mercedes trong việc giữ gìn di sản thiết kế của dòng G-Class.

Hình ảnh "Tiểu G-Class" được hé lộ. Ảnh: Carscoops

Theo chia sẻ của Giám đốc công nghệ Markus Schafer, Mini G sẽ được xây dựng trên một nền tảng hoàn toàn mới. Ông mô tả đây là "khung gầm ladder thu nhỏ", với hệ thống treo và kích thước bánh xe tương tự như các mẫu xe truyền thống dùng khung gầm ladder. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng nó "không hoàn toàn giống khung gầm của G-Class hiện tại".

Schafer nhấn mạnh quá trình tinh chỉnh tỉ mỉ, với nhiều chi tiết độc đáo được phát triển riêng, nhằm đảm bảo Mini G vừa có ngoại hình bắt mắt vừa sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ. Thậm chí, các chi tiết nhỏ như tay nắm cửa cũng được thiết kế mới hoàn toàn, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc của Mercedes.

Hình phác họa mẫu xe được gọi là "Tiểu G-Class"

Gorden Wagener, Giám đốc thiết kế của Mercedes, cho biết Mini G sẽ mang dáng vẻ quen thuộc của dòng G-Class, nhưng được tinh chỉnh để trông sắc nét và trẻ trung hơn. Ông khẳng định: "Về cơ bản, chúng tôi vẫn giữ nguyên thiết kế của G-Class, nhưng sẽ có một chút thay đổi. Một chút sắc nét hơn, đồ họa trẻ trung hơn, nhưng vẫn giữ nguyên hình tròn. Nói chung là những chi tiết nhỏ. Nhưng về tổng thể, đây vẫn là một chiếc G hiện đại, thậm chí còn hiện đại hơn cả phiên bản lớn". Thông tin này chắc chắn sẽ khiến các tín đồ của G-Class thêm phần hào hứng.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Mini G và "đàn anh" nằm ở hệ truyền động. Theo Autocar, Mini G sẽ chỉ được sản xuất dưới dạng xe điện, hoàn toàn không có phiên bản động cơ đốt trong. Trong khi đó, G-Class hiện tại vẫn cung cấp cả hai lựa chọn động cơ. Khi được hỏi trực tiếp về kế hoạch này, ông Schäfer chỉ úp mở: "Hãy chờ xem. Tôi không muốn đi vào chi tiết lúc này". Việc Mini G sử dụng động cơ điện hoàn toàn phù hợp với xu hướng điện khí hóa của ngành công nghiệp ô tô, đồng thời mang đến trải nghiệm lái mới mẻ cho khách hàng. Giám đốc Ola Kallenius cũng xác nhận rằng các mẫu thử nghiệm của Mini G sẽ sớm xuất hiện trên đường phố.