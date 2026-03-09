Mercedes-Benz VLE nhá hàng thêm chi tiết mới, ra mắt ngay tháng này: Đèn kiểu GLC, động cơ điện, cạnh tranh Alphard

Mercedes-Benz vừa chính thức xác nhận sẽ tổ chức buổi công chiếu trực tuyến toàn cầu để ra mắt mẫu xe điện VLE vào ngày 10/3/026 tại Stuttgart (Đức). Đây là mẫu xe nhận được nhiều sự kỳ vọng, đánh dấu bước tiến mới của hãng trong phân khúc xe đa dụng hạng sang chạy điện.

Mercedes-Benz VLE được hé lộ cụm đèn mới. Ảnh: Mercedes-Benz

Dòng Mercedes-Benz VLE được định vị ở một phân khúc đặc biệt, kết hợp giữa sự tiện nghi, khả năng vận hành linh hoạt của các dòng xe sedan hạng sang và không gian rộng rãi vốn có của dòng MPV/minivan. Cách tiếp cận này cho thấy ý đồ của Mercedes-Benz trong việc xóa nhòa ranh giới giữa xe du lịch cao cấp và xe chở khách cỡ lớn. Mẫu xe này hướng đến nhóm khách hàng gia đình, những người có lối sống năng động hoặc các đơn vị kinh doanh dịch vụ đưa đón nhân vật quan trọng (VIP).

Những hình ảnh hé lộ mới nhất về ngoại thất cho thấy ngôn ngữ thiết kế hiện đại với hệ thống đèn chiếu sáng có giao diện LED đồng nhất với các dòng GLC và CLA thế hệ mới vừa ra mắt năm ngoái. Điểm nhấn đáng chú ý ở phần đầu xe là dải viền LED bao quanh mặt ca-lăng, tạo hiệu ứng nhận diện đặc trưng cho các dòng xe điện của thương hiệu hình sao ba cánh trong kỷ nguyên mới.

VLE mới sẽ có thiết hiện đại và sang trọng hơn V-Class trước đây. Ảnh: Mercedes-Benz

Thiết kế VLE mang tính tương lai hơn, đồng nhất ngôn ngữ với GLC và CLA mới. Ảnh dựng đồ họa: AP

Điểm nhấn đáng chú ý về kỹ thuật nằm ở việc VLE là mẫu xe đầu tiên được xây dựng trên cấu trúc xe van mô-đun mới (Van Architecture) của Mercedes-Benz. Đây là hệ thống khung gầm có tính tùy biến cao, đóng vai trò nền tảng cho toàn bộ các dòng xe van thế hệ mới của hãng trong tương lai. Dù các thông số về dung lượng pin hay công suất động cơ vẫn được giữ kín, hãng xe Đức khẳng định VLE sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho dải sản phẩm xe thương mại và xe gia đình của mình.

Cấu trúc mới hứa hẹn mang đến trải nghiệm khác biệt hẳn V-Class cũ. Ảnh: Mercedes-Benz

Thiết kế nội thất của VLE cho phép bố trí tối đa 8 chỗ ngồi với khả năng tùy biến linh hoạt. Mercedes-Benz chú trọng vào việc tối ưu hóa không gian cabin để phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau.

Sự kiện ra mắt sẽ được phát trực tiếp trên trang chủ của Mercedes-Benz vào lúc 1:00 chiều theo múi giờ châu Âu ngày 10/3. Tại đây, toàn bộ thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật, giá bán cũng như kế hoạch phân phối tại các thị trường quốc tế sẽ được công bố đầy đủ.