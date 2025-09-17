Mercedes-Benz S 450 giảm đến 600 triệu đồng tại đại lý, tăng sức đấu 7 Series nhưng người mua phải đánh đổi một thứ

Mercedes-Benz S 450 giảm giá 500-600 triệu đồng

Nhiều đại lý Mercedes-Benz đang giảm giá "khủng" cho 2 phiên bản Mercedes-Benz S 450 bao gồm S 450 4Matic và S 450 4Matic Luxury.

Mercedes-Benz S 450 đang được giảm giá 600 triệu đồng. Ảnh: Đại lý

Cụ thể, phiên bản S 450 4Matic được giảm giá 600 triệu đồng. Giá bán thực tế của xe giảm từ 5,039 tỷ đồng nay chỉ còn 4,439 tỷ đồng. Trong khi đó, phiên bản S 450 4Matic Luxury được giảm ít hơn nhưng cũng rất lớn ở mức 500 triệu đồng. Như vậy, giá bán thực tế của phiên bản này giảm từ 5,559 tỷ đồng chỉ còn 5,059 tỷ đồng. Như vậy, với số tiền trước đây chỉ có thể mua bản tiêu chuẩn, nay những người quan tâm đã có thể mua S-Class bản cao hơn, tăng sức cạnh tranh trước đối thủ BMW 7 Series.

Thông tin từ đại lý cho biết, toàn bộ xe được áp dụng chương trình giảm giá đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và được sản xuất vào năm 2023.

Mercedes-Benz S 450 có gì?

Phiên bản S 450 4Matic Luxury có nhiều trang bị cao cấp hơn. Ảnh: Đại lý

Mercedes-Benz S 450 là mẫu sedan cỡ lớn của hãng xe sang đến từ Đức. Xe sử dụng động cơ xăng I6 3.0L cho công suất 367 mã lực và mô-men xoắn 500Nm, hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Kích thước tổng thể của xe dài 5.300mm, rộng 1.940mm, cao 1.503mm và trục cơ sở dài 3.216mm. Ngoại thất gồm đèn chiếu sáng Multibeam LED có khả năng tắt/bật pha chủ động, đèn hậu LED, tay nắm cửa dạng ẩn... Mâm xe 19 inch trên bản tiêu chuẩn và 20 inch trên bản Luxury.

Nội thất bản S 450 4Matic Luxury. Ảnh: Đại lý

Xe trang bị đồng hồ hiển thị dạng kỹ thuật số 12,3 inch; màn hình giải trí OLED 12,8 inch; màn hình giải trí hàng ghế sau với 2 màn hình 11,6 inch; dàn âm thanh gồm 15 loa Burmester công suất 710W.

Nội thất có ghế ngồi bọc da Nappa, hàng ghế trước chỉnh điện nhớ 3 vị trí, hàng ghế sau chỉnh điện, có tựa đầu cỡ lớn, ghế thương gia phía sau có bệ đỡ bắp chân, toàn bộ ghế ngồi có sưởi ấm và làm mát.

Nội thất bản S 450 4Matic. Ảnh: Đại lý

Bản Luxury bọc da Nappa cao cấp, táp-lô và vô-lăng cũng bọc da Nappa. Hàng ghế thứ 2 có kính cách nhiệt tối màu, máy tính bảng kết hợp điều khiển MBUX, điều khiển bằng cử chỉ.