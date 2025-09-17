Người đi bộ không cần giơ tay sang đường trong trường hợp nào?

Đúng

Đáp án: A. Có đèn tín hiệu, vạch kẻ đường, cầu vượt hoặc hầm dành cho người đi bộ

Giải thích: Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, từ ngày 1/1/2025, người đi bộ chỉ phải có tín hiệu bằng tay (như vẫy tay hoặc đưa tay lên cao) khi qua đường trong trường hợp không có đèn tín hiệu, vạch kẻ đường, cầu vượt hoặc hầm dành cho người đi bộ.