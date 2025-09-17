HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người đi bộ không cần giơ tay sang đường trong trường hợp nào?

Bích Câu |

Có phải tất cả các trường hợp người đi bộ không có tín hiệu bằng tay đều bị phạt tiền?

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định về tín hiệu bằng tay của người đi bộ khi qua đường từ năm 2025. Thử tài hiểu biết của bạn với 3 câu hỏi thú vị về quy định này! CHỌN ĐÁP ÁN VÀ XEM KẾT QUẢ


Hỏi 1: Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người đi bộ không cần giơ tay khi qua đường trong trường hợp nào?


Hỏi 2: Từ ngày nào Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định về tín hiệu bằng tay của người đi bộ khi qua đường có hiệu lực?


Hỏi 3: Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tín hiệu bằng tay của người đi bộ khi qua đường bao gồm hành động nào sau đây?

Tags

người đi bộ

mức phạt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại