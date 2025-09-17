Người đi bộ không cần giơ tay sang đường trong trường hợp nào?

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định về tín hiệu bằng tay của người đi bộ khi qua đường từ năm 2025. Thử tài hiểu biết của bạn với 3 câu hỏi thú vị về quy định này! CHỌN ĐÁP ÁN VÀ XEM KẾT QUẢ
Hỏi 1: Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người đi bộ không cần giơ tay khi qua đường trong trường hợp nào?
Hỏi 2: Từ ngày nào Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định về tín hiệu bằng tay của người đi bộ khi qua đường có hiệu lực?
Hỏi 3: Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tín hiệu bằng tay của người đi bộ khi qua đường bao gồm hành động nào sau đây?