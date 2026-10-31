Mercedes-Benz "phủ" sản phẩm điện hóa tại Việt Nam

Mercedes-Benz vừa gây sốc thị trường xe sang khi cùng lúc tung ra hàng loạt xe điện hóa thuộc nhiều chủng loại khác nhau.

Việc ra mắt cùng lúc nhiều hệ truyền động trên nhiều mẫu xe khác nhau phản ánh cách tiếp cận linh hoạt hơn với điện hóa. Ảnh: PV

Tại triển lãm “The Icons, Electrified” đang diễn ra, có 5 mẫu xe điện hóa mới, gồm CLA 200 electric thuần điện và bốn mẫu hybrid sạc ngoài (PHEV) là GLC 350 e 4MATIC, E 350 e, S 580 e 4MATIC và Mercedes-Maybach S 580 e cùng lúc "xuất trận". Đây là lần đầu tiên một lượng xe điện hóa lớn như vậy được tung ra thị trường cùng lúc, đặc biệt là trong phân khúc xe sang.

Điểm đáng chú ý còn ở cách Mercedes-Benz mở rộng điện hóa trên nhiều phân khúc. Nếu mẫu sedan thuần điện CLA 200 electric hướng đến nhóm khách hàng đô thị quan tâm công nghệ và trải nghiệm xe thuần điện, các mẫu PHEV lại nhắm tới những người muốn sử dụng năng lượng điện trong hành trình thường ngày nhưng vẫn cần động cơ đốt trong cho những chuyến đi dài.

Mẫu PHEV S580 e thuộc nhóm xe siêu sang Mercedes-Maybach. Ảnh: PV

Trong đó, GLC 350 e 4MATIC có phạm vi di chuyển thuần điện hơn 100 km theo tiêu chuẩn WLTP, theo thông tin hãng công bố. E 350e cho phép di chuyển thuần điện tối đa 116 km. Với quãng đường như vậy, người dùng bên cạnh di chuyển thuần điện hằng ngày còn có thể thực hiện nhiều hành trình xa mà không phụ thuộc hoàn toàn vào mạng lưới trạm sạc.

Động thái mới của ông lớn ô tô nước Đức diễn ra khi thị trường ô tô Việt Nam đang thay đổi nhanh. Theo báo cáo của Hội đồng Quốc tế về giao thông sạch (ICCT) vừa công bố ngày 27-10, xe điện chiếm 44% lượng ô tô bán ra tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2026, tăng từ mức 37% năm 2025. Trong khi đó, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) ghi nhận doanh số xe hybrid tăng 83% trong nửa đầu năm, đạt 10.865 chiếc.

Phiên bản PHEV của dòng GLC có giá niêm yết từ 2,999 tỷ đồng. Ảnh: PV

Những con số trên cho thấy điện hóa không còn là phân khúc thử nghiệm dành riêng cho một nhóm khách hàng nhỏ. Các hãng xe phải tính đến xu hướng này trong chiến lược sản phẩm, dù tốc độ chuyển đổi giữa xe thuần điện, hybrid tự sạc (HEV) và PHEV có sự khác biệt.

Với Mercedes-Benz, việc mở rộng danh mục còn là cách thích ứng với sự đa dạng trong điều kiện sử dụng xe tại Việt Nam. Tổng Giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam René Neumann nhận định tốc độ điện hóa của thị trường trong nước rất đáng kinh ngạc, nhưng nhu cầu khách hàng không đồng nhất.

Theo ông René Neumann, người dùng sống tại Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh có điều kiện sạc và thói quen di chuyển khác với khách hàng ở các địa phương khác. Vì vậy, hãng không lựa chọn một hệ truyền động duy nhất mà đưa ra nhiều phương án để khách hàng cân nhắc.

Khối động cơ điện hóa với 6 xy lanh trong Mercedes-Maybach S580 e. Ảnh: PV

Hạ tầng sạc cũng được nhìn nhận là một trong những trở ngại lớn. Lãnh đạo hãng xe Đức nhận định, khác với châu Âu, hệ thống sạc tại Việt Nam còn phân mảnh, với nhiều nhà cung cấp dịch vụ và ứng dụng quản lý.

Điều này gây khó khăn cho việc tìm trạm, thanh toán và duy trì trải nghiệm thuận tiện trên hành trình. Để thích ứng trước mắt, ngoài việc cung cấp hệ thống sạc "tại gia", Mercedes-Benz cũng hợp tác với EVONE để mở rộng khả năng tiếp cận hạ tầng sạc.

Theo tìm hiểu, mạng lưới sạc dành cho người sử dụng xe điện Mercedes-Benz đã đạt 86 điểm, trong đó 70 điểm do EV One vận hành và 16 điểm được tích hợp tại hệ thống đại lý chính hãng. Quy mô này vẫn cần được cải thiện trong thời gian tới, nhất là để đáp ứng nhóm người dùng thường xuyên di chuyển liên tỉnh.

Trong bối cảnh hạ tầng sạc còn khiêm tốn, PHEV được Mercedes-Benz kỳ vọng sẽ đóng vai trò cầu nối trong quá trình chuyển đổi, khi cho phép người dùng tận dụng điện năng cho các hành trình ngắn nhưng vẫn có động cơ xăng dự phòng cho những chuyến đi dài.



Tổng Giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam chia sẻ quan điểm về xe điện tại thị trường nước ta. Ảnh: PV

Trong khi đó, theo giới chuyên môn, một thách thức cho việc phủ xe điện ở diện rộng là làm thế nào bảo đảm dịch vụ hậu mãi tương xứng với công nghệ mới.

Trả lời về vấn đề này, đại diện Mercedes-Benz Việt Nam cho biết thời hạn bảo hành kéo dài (có thể tới 10 năm) kết hợp với quy trình bảo dưỡng xe điện hóa đã bao gồm đánh giá tình trạng pin do các kỹ thuật viên đã qua đào tạo về xe điện thực hiện, sẽ giải quyết được mối lo ngại này.

Việc Mercedes-Benz phải "lên dây cót" cũng được nhìn nhận là cần thiết, giữa bối cảnh áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Trong tháng 10, thị trường Việt Nam đã đón thêm nhiều sản phẩm điện hóa từ các thương hiệu khác nhau - bao gồm cả từ đối thủ Lexus với ES 500e. Trong khi đó, Volvo dự kiến sẽ giới thiệu các dòng xe điện đầu bảng ES90 và EX90 trong một vài tuần tới. Về phần mình, Porsche cũng đã "chốt lịch" đưa Cayenne thuần điện về nước.

Trong cuộc cạnh tranh này, Mercedes-Benz có lợi thế từ uy tín thương hiệu "phát minh ra ô tô", danh mục sản phẩm rộng và mạng lưới dịch vụ mạnh. Tuy nhiên, giá trị tinh thần không thể thay thế hoàn toàn những yêu cầu thực tế trong sở hữu và sử dụng xe.

Riêng với xe sang, người dùng cũng không chỉ kỳ vọng công nghệ mới mà còn đòi hỏi sự tiện nghi, an toàn và dịch vụ tương xứng. Do đó những nỗ lực để cải thiện chi phí sở hữu, khả năng sạc... là hết sức quan trọng.



