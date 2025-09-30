Mercedes-Benz GLE 2025 nhận cọc tại đại lý: Giá dự kiến hơn 4 tỷ đồng, thêm PHEV chạy 100km không cần xăng, giao tháng 11 cạnh tranh X5

Một đại lý phía Nam cho biết đã bắt đầu nhận cọc mẫu Mercedes-Benz GLE 400e. Theo thông tin từ người bán, xe đã về Việt Nam và đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục đăng kiểm trước khi ra mắt.

Nguồn tin từ đại lý cũng nói rằng giá bán của GLE 400e 2025 tại Việt Nam sẽ ở mức hơn 4 tỷ đồng. Con số này nhỉnh hơn một chút so với mẫu GLE 450 từng bán trước đây. Theo đại lý, những chiếc xe đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng vào tháng 11 tới đây.

Mercedes-Benz GLE 400e PHEV sắp ra mắt Việt Nam. Ảnh: Mercedes-Benz

Điểm nổi bật nhất trên GLE 400e 2025 là động cơ plug-in hybrid (PHEV). Trong đó, máy xăng 2.0L tăng áp cho công suất 252 mã lực kết hợp mô-tơ điện công suất 136 mã lực. Nhờ đó, xe có tổng công suất 381 mã lực.

Theo Mercedes-Benz, hệ thống điện trên GLE 400e sử dụng pin lithium-ion thế hệ thứ 4, dung lượng hơn 30kWh. Đây là mức pin lớn nhất trong các dòng PHEV của Mercedes hiện nay, cho khả năng di chuyển thuần điện lên đến gần 100 km.

Động cơ điện có khả năng đi được gần 100km không cần sạc. Ảnh: Mercedes-Benz

Phiên bản PHEV của GLE trang bị chế độ lái Hybrid. Khi cần vượt hoặc tăng tốc nhanh, cả động cơ xăng và điện sẽ phối hợp. Khi mức pin thấp, hệ thống tự động chuyển sang chế độ hybrid để đảm bảo vận hành liên tục. Ngoài ra, xe còn trang bị thêm một số chế độ khác như Eco (tiết kiệm), Comfort (êm ái), Sport (thể thao), Individual (cá nhân hóa) và Offroad (địa hình).

Phân khúc SUV hạng sang cỡ trung giống GLE 400e tại Việt Nam hiện có cái tên sử dụng động cơ PHEV là Porsche Cayenne S E-Hybrid và Volvo XC90 T8 Recharge.

Trong đó, Cayenne S E-Hybrid giá khởi điểm từ 6,33 tỷ đồng, máy xăng V6 3.0L và động cơ điện tổng công suất 511 mã lực, chạy thuần điện 70-86km. Volvo XC90 T8 Recharge giá từ 4,37 tỷ đồng, máy xăng I4 2.0L và động cơ điện tổng công suất 462, chạy thuần điện 77km.

Ngoài ra, các đối thủ khác có thể kể đến như Lexus RX (3,43 - 4,94 tỷ đồng), BMW X5 giá khởi điểm 3,8 tỷ đồng, Audi Q7 giá khởi điểm 3,54 tỷ đồng.

Một số hình ảnh Mercedes-Benz GLE 400e PHEV: