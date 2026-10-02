Mercedes-Benz GLC PHEV ra mắt Việt Nam: Giá gần 3 tỷ đồng, hết xăng vẫn chạy tới 128km, ‘phả hơi nóng’ lên X3, Q5

Mercedes-Benz sung phiên bản plug-in hybrid GLC 350e 4MATIC vào dòng GLC. Đây là trang bị động cơ mà các đối thủ chưa có.

GLC PHEV lần đầu xuất hiện tại Việt Nam

Hôm nay (2/10), Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) công bố bổ sung phiên bản plug-in hybrid (PHEV) GLC 350e 4MATIC vào danh mục GLC tại thị trường Việt Nam. Xe có giá 2,999 tỷ đồng.

Mercedes-Benz GLC 350e có diện mạo gần giống bản GLC 300. Ảnh: MBV

Đây là lần đầu tiên mẫu xe Mercedes-Benz GLC có phiên bản PHEV. Các đối thủ như BMW X3 và Audi Q5 vẫn dùng động cơ xăng, chưa có bản hybrid tương tự.

Động cơ hybrid trên GLC 350e có gì đặc biệt?

Động cơ xăng I4 dung tích 1.999 cc (2.0L) cho công suất 150 kW (204 mã lực) và mô-men xoắn 320 Nm. Khi kết hợp với mô-tơ điện, tổng công suất hệ thống đạt 230 kW (313 mã lực), mô-men xoắn cực đại 550 Nm.

Xe dùng hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC, dẫn động 4MATIC. Xe tăng tốc 0–100 km/h trong 6,7 giây, vận tốc tối đa 218 km/h.

Xe vừa dùng động cơ xăng và bổ trợ bằng động cơ điện. Ảnh: MBV

GLC 350e 4MATIC dùng pin lithium-ion dung lượng khả dụng 25,28 kWh, đi thuần điện 115–128 km theo chuẩn WLTP. Xe dùng sạc AC 11 kW, đầy pin từ 0–100% trong khoảng 2,75 giờ theo thông số công bố.

Bình xăng 49 lít, mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp theo WLTP là 2,1–2,5 lít/100 km.

Phiên bản cắm sạc này có thể di chuyển thuần điện với quãng đường dài. Ảnh: MBV

Các điểm nhấn khác của GLC 350e

GLC 350e 4MATIC có gói thiết kế AMG Line, mâm AMG 20 inch. Hệ thống đèn chiếu sáng trước là kỹ thuật số.

Bản GLC 350e có gói thể thao AMG Line. Ảnh: MBV

Nội thất có vô-lăng bọc da Nappa, ghế trước thể thao chỉnh điện, nhớ 3 vị trí, tích hợp thông gió, cửa sổ trời toàn cảnh và điều hòa tự động 4 vùng. Xe có đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình trung tâm MBUX 11,9 inch với bản đồ Việt Nam, HUD, định vị AR, Apple CarPlay và Android Auto không dây. Âm thanh vòm Burmester 3D có 15 loa, công suất tối đa 710 watt.

Xe có hiển thị thông tin năng lượng pin trên màn hình. Ảnh: MBV

Về an toàn, xe có các tính năng ADAS.

Các phiên bản GLC khác điều chỉnh giá

Từ ngày 1/10, hãng cũng áp dụng mức giá bán lẻ khuyến nghị mới cho GLC 200 4MATIC và GLC 300 4MATIC. Theo đó, 2 phiên bản này có giá lần lượt là 1,999 tỷ và 2,499 tỷ đồng.