Mercedes-Benz GLC điện xác nhận lắp ráp gần Việt Nam, dự kiến mở bán từ đầu năm sau

Những chiếc GLC chạy điện đầu tiên dự kiến được bàn giao cho khách hàng tại Thái Lan từ khoảng đầu năm sau.

Mercedes-Benz Thái Lan tập trung nội địa hóa

Theo Bangkok Post, Mercedes-Benz Thái Lan đã công bố kế hoạch sản xuất mẫu xe Mercedes-Benz GLC chạy điện. Đáng chú ý, xe sẽ tập trung sử dụng linh kiện nội địa. Động thái này nhằm củng cố chuỗi cung ứng và thúc đẩy năng lực sản xuất xe điện của Thái Lan.

Mercedes-Benz GLC thuần điện được xác nhận sẽ lắp ráp tại Thái Lan. Ảnh: Mercedes

Ông Christian Schell, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Mercedes-Benz Thái Lan, cho biết công ty kỳ vọng nhu cầu lớn đối với mẫu SUV chạy điện này. Đây là mẫu xe đầu tiên được phát triển dựa trên nền tảng MB.EA-Medium thuộc Kiến trúc Xe điện Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Electric Architecture). Việc lắp ráp tại Thái Lan tái khẳng định cam kết đầu tư của công ty vào quốc gia này – thị trường mà ông Schell đánh giá là khu vực tăng trưởng trọng điểm.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Thái Lan đang chuẩn bị cơ cấu thuế tiêu thụ đặc biệt mới dành cho xe điện. Điều này khuyến khích các nhà sản xuất ô tô đầu tư vào sản xuất xe điện nội địa và tăng cường sử dụng linh kiện sản xuất trong nước, qua đó giảm sự phụ thuộc vào xe nhập khẩu.

Ông cho biết những chiếc GLC chạy điện đầu tiên dự kiến được bàn giao cho khách hàng tại Thái Lan trong khoảng thời gian từ quý I đến quý II/2027. Mẫu xe này sẽ chính thức ra mắt tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Thái Lan (Thailand International Motor Expo) vào cuối năm nay, với mức giá khởi điểm dự kiến dưới 3,7 triệu baht, tương đương 2,88 tỷ đồng.

Khoang lái Mercedes-Benz GLC điện. Ảnh: Paultan

Mẫu xe Mercedes-Benz GLC điện nào sẽ mở bán đầu tiên?

Dù phiên bản cao cấp nhất GLC 400 4Matic là phiên bản được chọn để ra mắt toàn cầu vào tháng 8 vừa qua, nhưng biến thể được sản xuất và bán tại Thái Lan sẽ là GLC 300. Điều này được xác nhận qua thông tin xe sử dụng bộ pin 85 kWh, trong khi bản GLC 400 trang bị bộ pin 94 kWh.

Bộ pin NMC dung lượng 85 kWh mang lại phạm vi hoạt động 616 km theo chu trình WLTP. Phiên bản Avantgarde đạt mức 597 km và 584 km đối với bản AMG Line. Được phát triển trên nền tảng kiến trúc 800-volt, mẫu SUV này hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất 320 kW, cho phép sạc từ mức 10% lên 80% trong 22 phút.

Ngoài Thái Lan, Malaysia cũng sẽ là quốc gia tiếp theo tại Đông Nam Á sẽ lắp ráp Mercedes-Benz GLC điện. Ảnh: Paultan

Xe sẽ sử dụng pin sản xuất tại Thái Lan. Áp dụng quy trình tương tự như mẫu CLA chạy điện cũng được sản xuất tại đây.

Các thông số kỹ thuật chính của mẫu xe này bao gồm công suất 421 mã lực, mô-men xoắn 800 Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động bốn bánh, có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,7 giây và đạt tốc độ tối đa 210 km/h.