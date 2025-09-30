Mercedes-Benz GLA đời mới lộ diện trên đường: Thiết kế có điểm giống GLC, dùng cả hybrid, điện, dễ ra mắt năm sau

Trong ngành xe hơi, việc liên tục đổi mới công nghệ và thiết kế luôn là chìa khóa để thu hút người tiêu dùng. Mercedes-Benz - một trong những tên tuổi lớn nhất thế giới - vẫn bền bỉ tạo ra những đột phá mới. Sau màn ra mắt GLC thế hệ mới, hãng tiếp tục chuẩn bị cho sự xuất hiện của C-Class và xa hơn là GLA.

Trước đây, phiên bản GLA chạy điện chỉ lộ diện qua những bức ảnh chụp từ xa. Nhưng lần này, giới săn ảnh đã ghi lại được những hình ảnh cận cảnh của mẫu SUV cỡ nhỏ ở cấu hình hybrid. Không chỉ là vài tấm ảnh “chụp trộm”, họ còn tiếp cận đủ gần để hé lộ nhiều chi tiết thú vị.

Chiếc Mercedes-Benz GLA hybrid mới lộ diện trên đường. Ảnh: Carscoops

Dù chia sẻ cùng khung gầm với bản EV, GLA hybrid vẫn sở hữu những khác biệt rõ rệt. Điểm dễ nhận thấy nhất là sự hiện diện của các khe tản nhiệt - chi tiết mà bản chạy điện không cần, do sử dụng lưới tản nhiệt dạng kín. Nhiều khả năng phần thiết kế này sẽ mang hơi hướm tương tự GLC EV 2026 từng được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Munich.

Về thiết kế, cụm đèn chiếu sáng trên GLA hybrid trông như được lấy cảm hứng từ GLC, với dải LED ban ngày thẳng đặt phía trên cụm đèn chính hình ngôi sao. Trong khi đó, đèn hậu lại khác biệt hoàn toàn: dải LED vòng cung chạy ôm trọn cánh xe và kéo dài tới tận cửa hậu, có thể còn nối sang phía đối diện. Đây được xem là chi tiết mới mẻ, chưa từng xuất hiện trên GLA EV từng lộ diện hồi tháng 8.

Ảnh dựng đồ họa GLA mới dựa vào GLC mới vừa ra mắt cách đây không lâu. Ảnh: AP

Để che giấu kỹ hơn, đội ngũ R&D Mercedes sử dụng lớp ngụy trang đặc biệt với các tấm chắn cứng, tạo ra hình khối giả mạo cho thân xe, thậm chí “vẽ” thêm cả gờ giả dưới cửa sổ sau. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ, khoảng hở giữa cửa hậu và cánh xe đã tiết lộ thiết kế thật, không hề có gờ, đúng như trên GLC.

GLA mới sẽ sớm ra mắt từ năm sau. Ảnh: Carscoops

Theo kế hoạch, bản GLA chạy điện sẽ trình làng vào năm 2026 với công suất tối đa 349 mã lực trên cấu hình 350 4Matic. Đến năm 2027, bản hybrid sẽ xuất hiện, trang bị động cơ xăng 1.5L 4 xi-lanh, pin 1,3 kWh, công nghệ 48V cùng mô-tơ điện tích hợp vào hộp số ly hợp kép 8 cấp. Bản dẫn động cầu trước có thể đạt công suất 161 mã lực, trong khi bản 4Matic mạnh hơn với mức 188 mã lực.