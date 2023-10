Mercedes-Benz EQS thắng sát nút hạng mục “Đột phá công nghệ trên ô tô hiện đại”

Trong 6 hạng mục giải thưởng, "Đột phá công nghệ ô tô hiện đại" là hạng mục có màn đua tranh căng thẳng nhất. Mercedes-Benz EQS chiến thắng hạng mục này với tổng điểm 5,275, chỉ cao hơn 0,006 điểm so với VinFast VF 9 (5,269 điểm) và bỏ xa Hyundai Ioniq 5 (4,541 điểm) ở vị trí thứ 3.

Hạng mục "Đột phá công nghệ ô tô hiện đại" tôn vinh những mẫu xe thể hiện sự đột phá về khả năng áp dụng công nghệ lên sản phẩm cơ khí truyền thống để phục vụ trọn vẹn nhu cầu người dùng.

PGS.TS. Đàm Hoàng Phúc, một trong những thành viên của Hội đồng thẩm định chung khảo, chia sẻ: "Mercedes-Benz EQS thắng giải 'Đột phá công nghệ ô tô hiện đại' là điều không có gì phải bất ngờ cả. Bản thân tôi cũng đã từng lái chiếc xe này rồi. Các công nghệ và tính năng trên EQS rất tuyệt vời, đạt đến những đẳng cấp của thế giới hiện nay, và đó cũng là tín hiệu vui cho thị trường ô tô của chúng ta".

Đại diện Ban tổ chức, ông Phạm Xuân Hà, Giám đốc dự án Better Choice Award chia sẻ: "Better Choice Awards là giải thưởng hình thành từ nguồn cảm hứng Đổi mới sáng tạo do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia và công ty VCCorp đồng phối hợp xây dựng và tổ chức. Chúng tôi kỳ vọng rằng đây không chỉ là giải thưởng mang tính chất tôn vinh, đề cao giá trị thiết thực hướng tới người tiêu dùng mà còn giúp lan tỏa, cổ vũ những đổi mới sáng tạo trong tất cả các lĩnh vực. Thông qua hệ thống giải thưởng Better Choice Awards, người tiêu dùng có thể tìm thấy những gợi ý mua sắm phù hợp với nhu cầu thực tế của mình một cách dễ dàng nhất".

Ra mắt thị trường Việt Nam tháng 10/2022, Mercedes-Benz EQS được ví như cỗ máy thông minh tối tân trên bốn bánh. Ngoại thất gây ấn tượng với ngôn ngữ thiết kế mới tối ưu tính khí động học cùng cặp đèn pha LED High Performance và đèn hậu LED thiết kế dạng xoắn ốc 3D.

Không gian cabin như trong phim viễn tưởng. Hệ thống giải trí MBUX Hyperscreen gồm 3 màn hình trải dài trên bảng táp lô, tổng kích thước lên đến 56 inch. Trong đó, màn hình sau vô lăng kích thước 12,3 inch, màn hình trung tâm OLED kích thước 17,7 inch và màn hình OLED bên ghế phụ kích thước 12,3 inch. Hệ thống máy tính của xe gồm CPU 8 nhân, RAM 24 Gb và băng thông bộ nhớ 46,4 GB/s.

Bên cạnh đó là hàng loạt công nghệ tân tiến như đèn viền chủ động (Active Ambient Lighting), lọc không khí Energizing Air Control Plus, hệ thống âm thanh nổi 3D Burmester, hai cửa sau đóng/mở bằng nút bấm, thiết lập bầu trời đầy sao trên màn hình hay tự động đóng cửa sổ, kéo rèm điều chỉnh ánh sáng...

Mercedes-Benz EQS có khả năng giữ khoảng cách chủ động với xe phía trước, giữ làn đường, đánh thức tài xế ngủ quên, đỗ xe tự động, nhận diện biển báo giao thông, hệ thống bán tự lái,... Công nghệ đánh lái bánh sau giúp mẫu sedan cỡ lớn dễ dàng xoay sở trong đô thị.

Mercedes-Benz Việt Nam từng thử nghiệm thực tế EQS và đi được quãng đường 850 km, mà vẫn còn 1% pin (tức có thể vận hành thêm 11 km). Trong khi đó, số liệu chính thức chỉ dừng ở 692 km. Động cơ điện có công suất 516 mã lực và mô-men xoắn 858 Nm, đáp ứng khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,3 giây.

Mercedes-Benz EQS cũng được đề cử ở hạng mục "Xe dẫn đầu xu hướng" và "Cảm giác lái ấn tượng trên Xe sang" của giải thưởng Car Choice Awards thuộc BCA 2023, nhưng không chiến thắng. Tại thị trường Việt Nam, xe đang được phân phối với 2 phiên bản: EQS 450+ và EQS 580 4Matic, giá bán lần lượt 5,009 tỷ đồng và 5,959 tỷ đồng.