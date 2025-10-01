Mercedes-Benz EQB ngừng sản xuất, thay bằng 'GLB bản điện' chạy xa gấp đôi: Chuyện tương tự có xảy ra ở Việt Nam?

Mercedes-Benz EQB ngừng sản xuất

Mercedes-Benz EQB, chiếc crossover điện duy nhất của hãng có sức chứa lên đến 7 chỗ ngồi, sẽ không còn xuất hiện trên đường phố tại Mỹ và Canada sau năm sản xuất 2025. Đây là thông tin được xác nhận bởi người phát ngôn của công ty trong một email gửi cho InsideEVs, sau khi có thông tin từ Jesmb.de rằng cấu hình trực tuyến của chiếc xe tại Đức đã ngừng hoạt động.

Người phát ngôn của Mercedes-Benz cho biết: "EQB đã đạt đến cuối chu kỳ sống được lên kế hoạch và do đó sẽ không được bán tại Mỹ hoặc Canada sau năm mẫu 2025" đồng thời nhấn mạnh cam kết của hãng đối với quá trình điện hóa và việc giới thiệu các mẫu sản phẩm mới trong tương lai gần.

Liệu Mercedes-Benz EQB ở Việt Nam có chung số phận? Ảnh: Mercedes-Benz

Chiếc EQB, được giới thiệu vào năm 2021 dựa trên nền tảng MFA đã xuất hiện từ năm 2011, là phiên bản điện của mẫu crossover GLB sử dụng động cơ xăng và diesel. Mercedes-Benz EQB cũng được bán ở Việt Nam, giá niêm yết từ 2,309 tỷ đồng.

Với bộ pin 70,5kWh chỉ hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 100k, EQB không thực sự nổi bật trong phân khúc xe điện hiện nay. Theo Mercedes-Benz, EQB có thể sạc từ 10% lên 80% chỉ trong khoảng 35 phút, trong khi phạm vi lái xe được EPA đánh giá từ 330 - 404 km cho mỗi lần sạc đầy.

"Người" thay thế

Tuy nhiên, người tiêu dùng có lý do để lạc quan khi một mẫu xe thay thế của EQB, có khả năng mang tên là Mercedes-Benz GLB with EQ Technology, sẽ xuất hiện vào đầu năm tới. Mẫu xe mới này sẽ chia sẻ nền tảng MMA với thế hệ CLA sedan mới nhất và được kỳ vọng sẽ mang lại những cải tiến đáng kể về công nghệ.

Mercedes-Benz EQB có thể được thay bằng Mercedes-Benz GLB with EQ Technology. Ảnh: Mercedes-Benz

Bộ pin mới có thể sẽ được nâng cấp từ hệ thống 400V lên 800V, giúp tăng tốc độ sạc đáng kể. Trong chiếc CLA chạy điện, sạc tối đa có thể đạt 320kW, cho phép sạc từ 10% đến 80% chỉ trong 22 phút nếu sử dụng trạm sạc DC nhanh có công suất đủ mạnh.

Nội thất hoàn toàn mới, động cơ điện hiệu quả hơn và khả năng đi xa tới hơn 760km/sạc cũng được kỳ vọng sẽ xuất hiện trên mẫu Mercedes-Benz GLB with EQ Technology mới.

Cũng như mẫu CLA mới, GLB không chỉ có phiên bản điện mà còn có các phiên bản động cơ xăng, khi mà nền tảng MMA của hãng xe Đức được thiết kế từ đầu để ưu tiên cho xe điện và sau đó mới đến các hệ thống động lực hybrid.