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Mercedes-Benz đăng ký sáng chế SUV địa hình có thể nổi trên mặt nước

Hùng Cường
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Mercedes-Benz đăng ký sáng chế cho hệ thống giúp SUV địa hình nổi trên mặt nước, mở rộng khả năng di chuyển của xe.

Mercedes-Benz vừa đăng ký bằng sáng chế tại Đức cho một hệ thống độc đáo, cho phép các mẫu SUV địa hình hai cầu có khả năng nổi trên mặt nước và tự tìm đường trở lại bờ. Hệ thống này sử dụng các túi phao làm từ vật liệu xốp hoặc có thể bơm hơi, được đặt trong từng hốc bánh xe.

Khi nổi, xe vẫn sử dụng các bánh xe để tạo lực đẩy và điều hướng, trong khi phần mềm kiểm soát mô-men xoắn và góc đánh lái giúp duy trì sự ổn định.

Theo hồ sơ sáng chế, nhà phát minh Joerg Kneip và Mercedes-Benz Group AG là đơn vị đăng ký tại Văn phòng sáng chế Đức. Tuy nhiên, theo thông tin từ CarBuzz, đây vẫn chỉ là một ý tưởng trên giấy và chưa được liên kết với bất kỳ chương trình sản xuất nào của hãng.

Hệ thống tạo lực nổi này sử dụng các bộ phận có thể tháo rời, giúp xe cân bằng khi gặp dòng nước hoặc thay đổi tải trọng. Khi không sử dụng, các túi phao được cất giữ ở vị trí dành cho bánh dự phòng, và máy nén khí trên xe sẽ bơm chúng trước khi xe vượt qua sông hoặc vùng nước.

Mặc dù mẫu SUV G-Class của Mercedes đã có khả năng lội nước sâu, nhưng nó không được thiết kế để nổi và di chuyển trên mặt nước. Khi đạt đủ lực nổi, xe vẫn sử dụng các bánh để di chuyển, với bánh xe tiếp tục quay và đánh lái ngay cả khi đã rời khỏi mặt đất.

Hệ thống treo thích ứng sẽ điều chỉnh góc bánh, giúp chúng hoạt động tương tự như bánh lái của một chiếc thuyền.

Các động cơ vận hành xe trên đường cũng sẽ tạo lực đẩy khi xe xuống nước. Bộ điều khiển có khả năng phân bổ mô-men xoắn khác nhau cho từng bánh, giúp xe chống lại dòng chảy và điều chỉnh hướng khi tiếp cận bờ.

Hệ thống này cũng hỗ trợ việc chuyển tiếp từ trạng thái nổi sang chạy trên mặt đất, đồng thời hạn chế hiện tượng trôi ngang khi xe leo lên bờ.

Nếu công nghệ này trở thành hiện thực, nó sẽ mở rộng khả năng hoạt động của SUV địa hình mà không cần thay đổi quá nhiều cấu trúc cơ bản.

Tuy nhiên, Mercedes-Benz sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm chống ăn mòn, khả năng kín nước, an toàn khi va chạm và bảo vệ hệ thống điện. Ngoài ra, các quy định quản lý và yêu cầu bảo hiểm cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng thương mại hóa mẫu xe này.

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Mercedes-Benz

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