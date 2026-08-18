Mercedes-Benz C-Class nâng cấp lớn với mặt ca lăng phát sáng khủng, đèn xịn hơn, tích hợp ChatGPT, có tính năng lấy từ S-Class, 'phả hơi nóng' lên 3 Series

Mercedes-Benz C-Class vừa trải qua đợt nâng cấp kỹ thuật lớn nhất từ trước đến nay. Bên cạnh thiết kế lưới tản nhiệt mới, mẫu sedan này còn bứt phá nhờ hệ điều hành MB.OS thông minh, tích hợp AI tiên tiến cùng động cơ cải tiến mạnh mẽ.

Mercedes-Benz vừa thực hiện nâng cấp kỹ thuật lớn nhất từ trước đến nay cho C-Class. Dù vậy, điểm gây chú ý đầu tiên có lẽ vẫn là lưới tản nhiệt. Mẫu sedan bản nâng cấp sở hữu ngôi sao trung tâm cùng viền lưới tản nhiệt phát sáng, kết hợp các ngôi sao mạ chrome nhỏ điểm xuyết bên trong. Những nâng cấp bên dưới bộ khung mới thực sự giúp phiên bản C-Class này nổi bật so với các thế hệ trước.

Mercedes-Benz C-Class mới nâng cấp facelift. Ảnh: Mercedes-Benz

Thay đổi ở ngoại thất C-Class mới

Đèn pha Digital Light tùy chọn sử dụng công nghệ micro-LED, cung cấp vùng chiếu sáng rộng hơn với độ phân giải cao hơn nhưng tiêu thụ ít năng lượng hơn 50% so với trước đây. Cản xe mới, cụm đèn trước/sau tinh chỉnh với đồ họa hình ngôi sao cùng các tùy chọn mâm xe mới hoàn thiện diện mạo ngoại thất.

Người mua tìm kiếm phong cách thể thao có thể lựa chọn gói AMG Line Plus lần đầu tiên xuất hiện. Gói trang bị bao gồm Night Package, cánh gió và đầu ống xả màu đen bóng, cùng ghế thể thao khâu chỉ đỏ tương phản và dây an toàn màu đỏ.

Thay đổi lớn nhất ở ngoại thất là ở mặt trước. Ảnh: Mercedes-Benz

Công nghệ bên trong C-Class được nâng cấp

Hệ thống điều hành MB.OS mới cho phép Mercedes cung cấp các bản cập nhật qua không khí (OTA) tới nhiều hệ thống hơn trên C-Class, đồng thời mang lại giao diện người dùng mới với nhiều tính năng hơn. Hệ thống này hiện tích hợp ChatGPT, Microsoft Bing và Google Gemini.

Mercedes cho biết Trợ lý ảo MBUX có thể xử lý các cuộc trò chuyện nhiều lượt, ghi nhớ ngữ cảnh tương tác, trả lời các câu hỏi chung, tìm điểm đến và tìm kiếm nhạc khi người lái chỉ nhớ một nửa lời bài hát hoặc mô tả mơ hồ. Mercedes đang nỗ lực mang đến một "hành khách" luôn sẵn sàng hỗ trợ trên mọi hành trình.

Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình trung tâm dạng dọc 11,9 inch, hệ thống định vị dựa trên Google và công nghệ hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) thực tế ảo tăng cường tùy chọn được kế thừa từ S-Class và EQS. Mercedes cung cấp hệ thống âm thanh Burmester 3D 15 loa nâng cấp tích hợp Dolby Atmos, trong khi đèn viền nội thất trải rộng hơn trên bảng điều khiển và các dải cửa.

Nội thất xe giữ nguyên thiết kế, nâng cấp công nghệ. Ảnh: Mercedes-Benz

Động cơ và công nghệ hỗ trợ vận hành trên C-Class 2027

Dưới nắp capo là động cơ 4 xi-lanh 2.0L tăng áp cải tiến kết hợp hệ thống mild-hybrid 48 volt. Động cơ xăng tạo ra công suất 255 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm. Máy nén khí phụ chạy điện mới giúp tăng độ nhạy ở dải vòng tua thấp, trong khi bộ khởi động - máy phát điện tích hợp (ISG) có thể hỗ trợ thêm tối đa 23 mã lực và 205 Nm.

Tính năng overboost có thể cung cấp thêm 27 mã lực trong khoảng 20 giây mỗi lần kích hoạt. Dù thông số cực đại của động cơ xăng không đổi, phần cứng cải tiến giúp xe phản hồi tức thì hơn ở vòng tua thấp và gia tốc mượt mà hơn.

Động cơ xe vẫn duy trì loại mild-hybrid. Ảnh: Mercedes-Benz

Hãng xe Đức đã tinh chỉnh hệ thống treo, tăng cường khả năng cách âm và công bố hệ số lực cản không khí đạt mức 0,24. Xe trang bị 8 camera, 5 cảm biến radar và 12 cảm biến siêu âm để hỗ trợ các tính năng đỗ xe và hỗ trợ người lái MB.DRIVE mới nhất.

Mercedes đưa tính năng hỗ trợ đỗ xe MB.DRIVE Parking Assist 360 thành trang bị tiêu chuẩn, bao gồm camera 360 độ và màn hình quan sát xung quanh cải tiến. Chức năng lùi xe tự động mới có thể tự điều khiển xe lùi lại theo một phần lộ trình vừa di chuyển, hỗ trợ người lái trong các không gian hẹp hoặc ngõ cụt.

Một số hình ảnh khác của Mercedes-Benz C-Class 2027:

Ảnh: Mercedes-Benz