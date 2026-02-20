Mercedes-Benz C-Class đời mới lột xác kiểu này thì dễ tạo nhiều tranh cãi: Nhiều công nghệ ‘wow’ thật nhưng thiết kế rườm rà hơn hẳn trước đây

Ngay sau khi trình làng mẫu GLC EQ vào năm ngoái, Mercedes-Benz đã khéo léo hé lộ những hình ảnh bóng bẩy đầu tiên về dòng C-Class thuần điện sắp tới. Bức ảnh mang tính gợi mở đó dường như được tạo ra để kích thích những cuộc tranh luận hơn là đưa ra câu trả lời cụ thể.

C-Class thế hệ mới từng được úp mở thiết kế. Ảnh: Mercedes-Benz

Tuy nhiên, dựa trên những hình ảnh phác thảo mới nhất từ trang Kolesa, giới mộ điệu đã bắt đầu hình dung rõ nét hơn về hướng đi của mẫu sedan hạng sang cỡ nhỏ này.

Điểm gây chú ý nhất nằm ngay ở khu vực trung tâm của xe. Theo đó, cụm lưới tản diện trên C-Class EV có xu hướng mở rộng thay vì thu hẹp lại, đi ngược với làn sóng tinh giản hóa của hai đối thủ đồng hương là BMW và Audi. Mercedes-Benz có vẻ muốn biến chi tiết này thành điểm nhấn thị giác quan trọng nhất cho tổng thể xe, tương tự cách mà Rolls-Royce đã thực hiện với lưới tản nhiệt kiểu Pantheon kinh điển.

Mặt trước của xe sẽ gần giống GLC thế hệ mới. Ảnh dựng đồ họa: Kolesa

Các hình ảnh đồ họa cho thấy lưới chiếu sáng sẽ được bao quanh bởi viền mạ chrome hoặc bạc dày dặn. Bên trong là ba nan ngang trang trí cùng hàng trăm bóng LED nhỏ li ti tạo hiệu ứng lấp lánh. Hai bên mặt ca-lăng là cụm đèn chiếu sáng với thiết kế mới, tích hợp dải đèn định vị ban ngày hình ngôi sao ba cánh vốn đang trở thành nhận diện thương hiệu trên các dòng xe Mercedes-Benz thế hệ mới.

Dù chưa có xác nhận chính thức từ hãng, nhiều nguồn tin cho rằng C-Class điện có thể sở hữu kiểu dáng liftback tương tự như đối thủ Audi A5 mới. Nếu thông tin này chính xác, phần đuôi xe sẽ được thiết kế tinh giản và vuốt dốc mềm mại hơn so với các phiên bản chạy xăng truyền thống.

Ở phía sau, dải đèn hậu LED thanh mảnh được đặt trong một tấm ốp đen bóng kéo dài toàn bộ chiều rộng thân xe.

Mặc dù C-Class sẽ lột xác hoàn toàn, thiết kế mới của mẫu sedan này có thể dễ tạo ra nhiều tranh luận trái chiều. So với thế hệ hiện tại, mẫu xe mới có nhiều đường nét rườm rà hơn.

Cụm đèn hậu có lẽ là chi tiết dễ gây tranh cãi. Ảnh dựng đồ họa: Kolesa

Về không gian nội thất, Mercedes vẫn đang giữ kín các chi tiết cụ thể. Tuy nhiên, giới chuyên môn dự đoán hãng sẽ lắp đặt màn hình MBUX Hyperscreen rộng 39,1 inch tương tự GLC EQ, biến bảng điều khiển trung tâm thành một khối kính liền mạch đầy công nghệ. Một lựa chọn khác khả thi hơn là bố cục Superscreen mới nhất từ dòng CLA, bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch kết hợp cùng màn hình giải trí trung tâm và màn hình dành cho hành khách phía trước đều có kích thước 14 inch.

Tương tự người anh em GLC EQ, mẫu C-Class thuần điện sẽ được phát triển trên nền tảng kiến trúc MB.EA hoàn toàn mới. Xe dự kiến trang bị bộ pin dung lượng 94 kWh đi kèm kiến trúc điện 800 volt, cho phép hỗ trợ công suất sạc nhanh lên tới 330 kW. Mercedes khẳng định mẫu sedan này có khả năng di chuyển tối đa 800 km sau một lần sạc đầy, vượt xa con số 713 km của mẫu GLC EQ.

C-Class mới được bắt gặp chạy thử trên đường. Ảnh: Carscoops

Phiên bản đầu tiên dự kiến ra mắt sẽ mang tên C 400, sử dụng hai mô-tơ điện cho tổng công suất kết hợp đạt 483 mã lực. Sức mạnh này giúp xe tăng tốc từ 0 lên 96 km/h trong chưa đầy 5 giây, một con số đầy ấn tượng đối với một mẫu xe thương mại.

Bên cạnh đó, các phiên bản hiệu suất cao AMG cũng đang trong quá trình hoàn thiện. Một số nguyên mẫu thử nghiệm đã bị bắt gặp khi đang vận hành với bộ mâm 21 inch cùng hệ thống phanh gốm carbon hiệu năng cao.

Theo kế hoạch, C-Class EQ sẽ chính thức ra mắt vào cuối năm nay trước khi mở bán toàn cầu vào đầu năm 2027.