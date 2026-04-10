Mercedes-Benz C-Class điện lộ rõ nét hình dáng trên đường: Kính hông kéo dài kiểu Maybach, 2 dạng tay nắm cửa, nội thất cũng thay đổi lớn

Những tay săn ảnh vừa ghi lại được những khoảnh khắc mới nhất của Mercedes-Benz C-Class EQ trong quá trình chạy thử nghiệm tại Đức. Sau màn hé lộ chính thức từ phía hãng xe vào mùa thu năm ngoái, các nguyên mẫu lần này xuất hiện với lớp ngụy trang mỏng hơn, cho thấy thời điểm ra mắt toàn cầu của mẫu sedan thuần điện này đang đến rất gần.

Mặc dù phần đầu xe vẫn được che chắn khá kỹ lưỡng, nhưng dựa trên những hình ảnh rò rỉ trước đó, C-Class EQ sẽ thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế từ người anh em GLC EQ. Điểm nhấn đáng chú ý là lưới tản nhiệt đóng kín hoàn toàn, tích hợp hệ thống chiếu sáng và dải đèn LED bao quanh. Cụm đèn pha của xe cũng sẽ mang họa tiết ngôi sao ba cánh đặc trưng, tạo nên diện mạo hiện đại và đậm chất công nghệ.

Lần đầu tiên, người hâm mộ có thể quan sát rõ nét hơn thiết kế nắp ca-pô phiên bản thương mại với những đường cong mềm mại cùng phần gân nổi bật ở chính giữa. Thân xe được tối ưu hóa khí động học với kính chắn gió có độ dốc lớn, nối liền vào đường mui vuốt nhẹ về phía sau. Thiết kế tổng thể gợi nhắc đến các dòng EQE hay EQS nhưng C-Class EQ sở hữu diện mạo thể thao và gọn gàng hơn. Thậm chí, phần kính hông kéo dài cũng khá đặc biệt và giống kiểu Mercedes-Maybach.

Mercedes-Benz dự kiến mang đến cho khách hàng nhiều tùy chọn mâm xe cùng hai dạng tay nắm cửa: kiểu truyền thống hoặc kiểu ẩn (flush-mounted) tinh tế.

Trong số các nguyên mẫu chạy thử, hai chiếc xe dường như được trang bị gói AMG hoặc Night Package với những tinh chỉnh đáng chú ý như mâm xe thể thao, viền cửa sổ, ốp sườn và ốp gương chiếu hậu đều được sơn đen bóng. Phía sau xe nổi bật với phần hông cơ bắp, cánh gió tích hợp vào nắp cốp cùng cụm đèn hậu tròn trịa mang đồ họa ngôi sao bên trong.

Dù không gian nội thất chưa lộ diện hoàn toàn, giới chuyên gia nhận định khoang cabin của C-Class EQ sẽ có nhiều điểm tương đồng với bản crossover. Khách hàng có thể có ba lựa chọn cấu hình màn hình, bắt đầu từ phiên bản tiêu chuẩn với bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình giải trí 14 inch. Lựa chọn tầm trung là màn hình MBUX Superscreen bổ sung thêm màn hình 14 inch cho hành khách phía trước, trong khi tùy chọn cao cấp nhất là hệ thống MBUX Hyperscreen rộng 39,1 inch trải dài toàn bộ bảng táp-lô.

Về khả năng vận hành, thông số kỹ thuật của C-Class EQ vẫn còn là ẩn số, song mẫu GLC EQ có thể là hệ quy chiếu đáng tin cậy. Nếu sử dụng chung nền tảng, xe có thể sở hữu bộ pin 94 kWh đi kèm hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, sản sinh công suất 483 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm. Cấu hình này cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 210 km/h.

Bên cạnh phiên bản dẫn động bốn bánh, Mercedes-Benz chắc chắn sẽ tung ra các biến thể dẫn động cầu sau để tối ưu phạm vi hoạt động. Hãng xe Đức từng tiết lộ một phiên bản có thể đi được quãng đường lên tới 800 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn WLTP, dù con số này vẫn thấp hơn mức 900 km của đối thủ trực tiếp BMW i3.

Hiện tại, ngày ra mắt chính thức vẫn được giữ kín, nhưng với việc Mercedes-Benz lên kế hoạch giới thiệu 16 mẫu xe mới trong năm nay, C-Class EQ được kỳ vọng sẽ sớm xuất hiện trong thời gian tới.