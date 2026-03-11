Mercedes-Benz bị phạt tương đương gần 200 tỷ đồng vì quảng cáo thiếu rõ ràng về pin xe điện

Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc (FTC) đã quyết định phạt Mercedes-Benz tổng cộng 11,2 tỷ won (khoảng 197 tỷ đồng) do hành vi cung cấp thông tin gây hiểu nhầm về pin trên các mẫu xe điện.

Theo kết luận của cơ quan này, Mercedes-Benz đã phát hành tài liệu hướng dẫn bán hàng cho đại lý, trong đó cho biết tất cả các mẫu EQE và EQS đều sử dụng pin do CATL sản xuất – hãng pin xe điện lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên trên thực tế, một số xe lại sử dụng pin từ Farasis Energy, một nhà cung cấp khác của Trung Quốc. Thông tin này không được nêu rõ trong tài liệu bán hàng cũng như các tài liệu dành cho khách hàng.

Mercedes-Benz bị phạt vì đưa ra thông tin không rõ ràng về loại pin sử dụng trên Mercedes-Benz EQS và EQE.

Cuộc điều tra được khởi động sau một vụ cháy xe điện tại bãi đỗ xe ngầm ở Incheon (Hàn Quốc) vào tháng 8/2024. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe liên quan sử dụng pin Farasis thay vì CATL như thông tin được công bố.

Theo FTC, khoảng 3.000 xe sử dụng pin Farasis đã được bán tại Hàn Quốc trong giai đoạn từ tháng 6/2023 đến tháng 8/2024, với tổng doanh thu khoảng 281 tỷ won (khoảng 4,9 nghìn tỷ đồng). Mức phạt 11,2 tỷ won tương đương khoảng 4% doanh thu của số xe này, đồng thời cũng là mức phạt tối đa theo quy định đối với hành vi thương mại không công bằng.

Ngoài khoản tiền phạt, cơ quan quản lý Hàn Quốc cũng chuyển vụ việc sang cơ quan công tố để xem xét trách nhiệm pháp lý và có nguy cơ bị điều tra hình sự. Theo FTC, cả trụ sở Mercedes-Benz tại Đức và chi nhánh Mercedes-Benz Hàn Quốc đều có liên quan tới việc xây dựng và phát hành các tài liệu bán hàng gây hiểu nhầm.