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Mercedes-AMG SL 63 S E Performance giảm giá 900 triệu tại đại lý: Giá thực tế hơn 11,3 tỷ đồng, người bán khẳng định còn một chiếc duy nhất

Bảo Lâm
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Một đại lý đang chào bán Mercedes-AMG SL 63 S E Performance đời 2024 với mức giảm trực tiếp 900 triệu đồng. Theo thông tin từ đại lý, đây là chiếc xe duy nhất còn lại trên toàn quốc.

Mercedes-AMG SL 63 S E Performance đang được một đại lý Mercedes-Benz áp dụng mức giảm giá 900 triệu đồng so với giá niêm yết. Cụ thể, xe có giá công bố 12,29 tỷ đồng, nay được chào bán với mức giá khoảng 11,39 tỷ đồng.

- Ảnh 1.

Mercedes-AMG SL 63 S E Performance được đại lý giảm giá 900 triệu đồng tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Theo thông tin từ đại lý, chiếc xe thuộc phiên bản SL 63 S E Performance sản xuất năm 2024, sở hữu ngoại thất màu đỏ và nội thất màu đen. Đại lý cho biết đây là chiếc xe duy nhất còn lại trên toàn quốc.

Bên cạnh khoản giảm trực tiếp, khách hàng mua xe còn được tặng bảo hiểm vật chất, gói phụ kiện và gói bảo dưỡng. Đây là chương trình bán hàng riêng của đại lý, chưa có thông tin cho thấy được áp dụng trên toàn hệ thống Mercedes-Benz Việt Nam.

- Ảnh 2.

Mercedes-AMG SL 63 S E Performance sử dụng bộ mâm AMG 21 inch nổi bật với sơn đen mờ. Ảnh: Đại lý

Với mức giá sau điều chỉnh còn 11,39 tỷ đồng, Mercedes-AMG SL 63 S E Performance vẫn thuộc nhóm xe không dành cho số đông tại thị trường Việt Nam. Cùng con số tương tự, khách hàng có thể chọn những mẫu xe khác như 911 Carrera S Cabriolet (11,14 tỷ đồng) hay Cayenne Turbo E-Hybrid (11,58 tỷ đồng).

Mercedes-AMG SL 63 S E Performance có gì?

Mercedes-AMG SL 63 S E Performance là phiên bản hiệu suất cao của dòng SL, sử dụng hệ truyền động hybrid sạc ngoài (PHEV). Xe kết hợp động cơ V8 4.0L tăng áp kép với một mô-tơ điện đặt ở cầu sau.

Động cơ đốt trong sản sinh công suất 603 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm, trong khi mô-tơ điện có công suất 204 mã lực. Tổng công suất toàn hệ thống đạt 816 mã lực, mô-men xoắn cực đại 1.420 Nm. Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hệ dẫn động AMG Performance 4MATIC+ và hộp số tự động.

- Ảnh 3.

Mercedes-AMG SL 63 S E Performance trang bị động cơ 'chấm lớn' V8 4.0L. Ảnh: Đại lý

Xe sử dụng bộ pin dung lượng 6,1 kWh, cho phép di chuyển khoảng 13 km bằng năng lượng điện. Hệ thống hybrid trên phiên bản E Performance được phát triển không chỉ để hỗ trợ khả năng vận hành thuần điện trong phạm vi ngắn mà còn bổ sung sức mạnh tức thời cho hệ truyền động.

Về thiết kế, SL 63 S E Performance mang kiểu dáng roadster hai cửa với mui mềm đóng mở bằng điện. Phần đầu xe sử dụng lưới tản nhiệt Panamericana đặc trưng của AMG, kết hợp các hốc hút gió lớn và những chi tiết khí động học riêng.

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Mercedes-AMG SL 63 S E Performance sở hữu thiết kế roadster mui trần hai cửa thể thao. Ảnh: Đại lý

Chiếc xe đang được chào bán có gói ngoại thất AMG Night Package II, gương chiếu hậu bằng sợi carbon và bộ mâm hợp kim AMG 21 inch sơn đen mờ.

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Khoang nội thất Mercedes-AMG SL 63 S E Performance với ghế thể thao AMG bọc da Nappa. Ảnh: Đại lý

Khoang nội thất sử dụng ghế thể thao AMG bọc da Nappa, tích hợp chỉnh điện, sưởi, thông gió và massage. Các trang bị đáng chú ý khác gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí trung tâm 11,9 inch, hệ thống âm thanh Burmester và đèn viền nội thất 64 màu.

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Tags

Mercedes-AMG SL 63 S E Performance

Mercedes-Benz

Roadster

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