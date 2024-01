Mercedes-AMG ONE đã qua sử dụng được rao bán hơn 70 tỷ đồng

Mercedes-AMG chỉ sản xuất 275 chiếc siêu xe lấy cảm hứng từ dòng F1 có công suất 1.049 mã lực với tên ONE. Chiếc xe được trang bị hệ truyền động Công thức 1 dung tích 1.6 lít hiện đại. Việc tiếp cận với tuyệt tác hiện đại này đã từng cực kỳ khó khăn, nhưng giờ đây ONE đã được rao bán trên thị trường đồ cũ, với mức giá cao hơn mức giá ban đầu mà Mercedes đưa ra cho chiếc ONE là 2,93 triệu USD (khoảng 72 tỷ đồng).

Tất nhiên, với số tiền đó, chủ sở hữu mới sẽ có được một chiếc xe đặc biệt có thể tăng tốc 0-96 km/h trong 2,9 giây và sau đó đạt tốc độ tối đa 349 km/h. Ấn tượng hơn, ONE cũng đang giữ kỷ lục vòng đua tại Nurburgring (Đức) với thời gian 6:35.183. Nhanh hơn 3,5 giây so với kỷ lục trước đó.

Chiếc xe cũng đã vượt qua đường đua Nurburgring GP Circuit với tỷ số 1:56.096, hơn chiếc xe đứng thứ hai là Porsche 911 GT3 16 giây. Chưa hết, ONE còn giữ kỷ lục vòng đua tại Red Bull Ring và Hockenheimring. Chiếc ONE này hiện có sẵn tại F1rst Motors ở Dubai.

Một số hình ảnh khác của chiếc Mercedes-AMG ONE:

Theo Carscoops