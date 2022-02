Các sản phẩm có thương hiệu thường khá đắt đỏ và dĩ nhiên có lý do cho điều này. Nhà sản xuất bắt buộc phải chịu trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm, đảm bảo đúng màu sắc, chất liệu và độ bền. Giá thành của một món đồ chính hãng không chỉ bao gồm chi phí của vật liệu và công sức của người làm, mà còn bao gồm cả lịch sử hình thành của nhà mốt, thứ luôn làm cho món đồ trở nên có giá trị hơn.



Nhưng phải công nhận, đôi khi thật khó để phân biệt hàng chính hãng và hàng nhái ngay lập tức khi mới nhìn lần đầu. Chính vì vậy, tìm ra điểm nổi bật nhất của các thương hiệu nổi tiếng sẽ giúp bạn dễ dàng xác định xem mình đang cầm trên tay đồ thật hay đồ nhái.

The North Face

Các sản phẩm đến từ thương hiệu The North Face của Mỹ được đánh giá cao bởi nhóm khách hàng mê thể thao. Quần áo và phụ kiện từ nhà The North Face phổ biến trên toàn thế giới và thường bị sao chép bởi các cơ sở sản xuất hàng nhái. Vì vậy, đối với The North Face, cách đầu tiên để phát hiện ra hàng giả chính là nhìn vào logo của nó.

Tất cả các chữ cái của logo trên các sản phẩm chính hãng được thêu đặc biệt và bắt buộc không được có đường chỉ giữa chúng. Tất cả các họa tiết trang trí trên logo đều có chất lượng cao. Khóa kéo phải có chữ YYK. Bên trong áo khoác, sẽ có thông tin và tem 7 màu xác nhận hàng chính hãng. Nếu không có, bạn có thể chắc chắn đó hàng fake.

Áo Polo Ralph Lauren

Sự nổi tiếng của những chiếc áo polo thương hiệu Ralph Lauren đã trở thành lý do tại sao rất nhiều bản nhái được bày bán trên các kệ hàng. Để tránh mua phải hàng giả, bạn hãy để ý một số chi tiết sau.

Chỉ có hàng chính hãng Ralph Lauren mới có các nút áo 4 lỗ được làm bằng vỏ ngọc trai. Nếu thấy chúng được làm bằng nhựa, chắc chắn đó là hàng nhái. Đường kim mũi chỉ cũng quan trọng. Áo sơ mi polo chính hãng có đường khâu đan chéo nhau.

Chi tiết quan trọng nhất của các sản phẩm Ralph Lauren là logo thêu. Hình thêu được làm rất cẩn thận và chi tiết từng tí một, nhìn vào nó bạn có thể phân biệt được các phần của biểu tượng người chơi polo như dây cương, mũ bảo hiểm... Hơn nữa, phần đầu ngựa cũng được thêu thêm một lớp nữa. Với áo fake, hình thêu lộn xộn và tất cả các chi tiết nhỏ bị nhập rối lại với nhau.

Túi xách Yves Saint Laurent

Những chiếc túi Yves Saint Laurent từ lâu đã trở thành niềm mơ ước của hàng nghìn phụ nữ trên thế giới. Mỗi mùa, các nhà thiết kế lại cập nhật những mẫu mới khiến chị em lại thêm u mê. Thế nhưng đừng để mất tiền rồi mà còn mua phải hàng nhái. Hãy để ý kiểm tra đường may. Chúng là đường chỉ đơn được khâu song song một cách trơn tru và gọn gàng. Nếu bạn phát hiện đường may kép hoặc không đều thì chắc hẳn đó là hàng giả rồi. Dây đeo có thể tháo rời, nếu là túi fake thì không như thế.

Áo Tommy Hilfiger

Tommy Hilfiger là thương hiệu chiều được lòng khách hàng vì chất lượng cao nhưng mức giá tương đối phải chăng. Tuy nhiên, ngay cả trên những sàn thương mại lớn thì nguy cơ bạn mua phải hàng fake của nó vẫn rất cao.

Còn nếu trực tiếp đi mua, đầu tiên hay xem xét đường may. Chúng phải được may kĩ càng và gọn, nếu thấy đường chỉ bị nhô ra hay cong thì chắc chắn là fake rồi. Logo Tommy Hilfiger cũng được thêu rất đặc biệt. Hãy chú tâm đến màu sắc logo vì các cơ sở hàng nhái thường xuyên nhầm lẫn chúng với nhau, màu xanh được sắp xếp ở trên và dưới còn ở giữa lần lượt là trắng và đỏ. Các cạnh của hình thêu phải ngay ngắn và thẳng.

Tag 90% sản phẩm Tommy Hilfiger chính hãng có hình tam giác, ngoại trừ một số items trong bộ sưu tập nhất định. Hình tam giác có một góc nhọn và ranh giới rõ ràng, nhưng trong các bản nhái, chi tiết này thường trông cực kì cẩu thả.

Giày Nike

Những đôi sneaker của Nike rất thoải mái, dễ đi và bền. Đó là lý do Nike được ưa chuộng trên khắp thế giới. Thiết kế cơ bản và tay nghề cao khiến những đôi giày của Nike phù hợp với hầu hết mọi bộ trang phục hàng ngày. Vậy làm sao phân biệt được Nike thật và Nike fake?

Thẻ kim loại nhỏ trên dây buộc là điều đầu tiên bạn nên chú ý đến. Chúng phải nhẵn mịn và có nhãn AF1 rõ ràng. Ngược lại, thẻ này của giày fake thường được làm rất thô. Thứ hai chính là đế lót. Với những đôi giày giả, chúng được làm từ polyurethane rẻ tiền, trong khi ở những đôi giày chính hãng, phần đế được làm từ chất liệu đắt tiền hơn. Tag thì phải chứa số nhà máy, quốc gia xuất xứ và kích thước. Trong một sản phẩm chính hãng, tất cả dữ liệu này đều khớp với thông tin trên nhãn của đôi giày.

Boot của Dr. Martens Jadon

Những đôi boot to lớn và trông hầm hố này trở nên phổ biến vào những năm 1940. Đáng chú ý, phụ nữ trên 40 tuổi cũng đánh giá cao sự thoải mái của chúng. Còn ngày nay, bạn có thể thấy nam nữ già trẻ gì thì cũng có thể mang Dr.Martens.

Nếu bạn đang suy nghĩ về việc mua đôi boot này, chúng tôi khuyên bạn nên tìm hiểu một vài mẹo để tránh hàng giả. Chất lượng da trên đôi boot chính hãng tốt hơn rất nhiều, có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường. Da giày không gợn và nhăn, tất cả các đường may đều là đường kép, đường chỉ chắc chắn, và được may gọn gàng. Tag vải ở gót có phông chữ riêng, khác với phông chữ trên hàng fake.

