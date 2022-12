Mẹo diệt khuẩn quần áo, chăn ga bất chấp thời tiết để phòng bệnh cho đại gia đình

Nguy cơ sức khỏe từ quần áo, chăn ga mất vệ sinh



Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley thuộc Tổ chức Tầm nhìn Khoa học và Trái đất, trong không khí chúng ta đang hít thở có đến 1.800 loại vi khuẩn.

Vi khuẩn, virus gây bệnh có thể lơ lửng trong không khí ở những giọt bắn đường hô hấp, hoặc rơi xuống các bề mặt và những thứ gần gũi hơn với con người như áo quần để ‘trực chờ’ được phát tán rộng hơn.

Vi khuẩn, virus, bụi bẩn,... bay lơ lửng trong không khí.

Không chỉ áo quần mà chăn gối, sofa hoặc thú nhồi bông đều có thể là nơi trú ngụ của vi khuẩn, virus và bụi bẩn gây bệnh nếu chúng ta không biết làm sạch đúng cách.



Sau khi giặt giũ, nếu chỉ phơi khô bên ngoài bằng ánh nắng mặt trời, áo quần có thể vô tình tích tụ thêm bụi bẩn, vi khuẩn có trong không khí. Trong những ngày mưa hoặc thời tiết nồm ẩm, quần áo ẩm ướt và bốc mùi khó chịu trở thành vấn đề "đau đầu" của nhiều gia đình, đặc biệt đối với gia đình có con nhỏ, thường thay nhiều áo quần trong ngày.

Quần áo có mùi khó chịu nếu phơi trong những ngày không đủ nắng.

Theo nghiên cứu công bố trên cổng thông tin của Viện Sức khỏe quốc gia Hoa Kỳ - NIH - tháng 5/2020, ở nhiệt độ phòng, một số tác nhân gây bệnh có thể tồn tại nhiều ngày trên quần áo, chăn ga, ví dụ như:



Vi khuẩn như E. coli (gây bệnh tiêu chảy), S. aureus (gây nhiễm trùng da hoặc viêm phổi) có thể tồn tại trên vải polyester tới 206 ngày; Cầu khuẩn Enterococcus spp. (gây nhiễm khuẩn đường ruột) có thể tồn tại trên vải bông và sợi tổng hợp tới 90 ngày; Virus gây bệnh tay chân miệng có thể tổn tại 12 ngày trên vải sợi pha, Một số loại nấm mốc có thể tồn tại từ 2-4 tuần trên áo quần.

Mẹo diệt khuẩn đồ khó giặt bất chấp thời tiết

Để loại bỏ tối đa các tác nhân gây bệnh có trên áo quần, đồ vải, theo khuyến cáo từ WebMD, mọi người nên giặt bằng nước nóng từ 140-150 độ C, có thể kết hợp với dùng chất tẩy rửa và sấy khô trong vòng ít nhất 45 phút. Bên cạnh đó, mỗi gia đình nên khử trùng giỏ đựng đồ bẩn cũng như lồng máy giặt thường xuyên. Tuy nhiên, tác dụng của nhiệt độ cao trong thời gian lâu có thể khiến cho quần áo nhanh hỏng hơn hoặc không bền màu. Việc làm sạch theo quy trình này cũng mất nhiều thời gian hơn.

Lúc này, sự ra đời của các loại máy sấy quần áo, tủ chăm sóc quần áo thông minh giống như phương pháp ‘cứu cánh’ cho mọi gia đình. Đến từ Hàn Quốc, máy sấy LG DUAL Inverter Heat Pump và tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler chính là bí quyết diệt khuẩn tối ưu, giữ sức khỏe cho cả nhà. Đây là combo diệt khuẩn hữu hiệu bất chấp thời tiết, ngay cả trong những ngày mưa hoặc khi trời nồm.

Chế độ sấy bơm nhiệt của máy sấy LG DUAL Inverter Heat Pump giúp quần áo bền màu hơn và không bị hỏng, co dáng, kể cả với các chất liệu dễ co như len, đồng thời máy cực tiết kiệm điện với 2 chế độ sấy tiện lợi.

Bạn có thể sấy quần áo với máy sấy LG DUAL Inverter Heat Pump chỉ bằng một nút bấm trên ứng dụng cho dù bạn đang ở bất cứ đâu.

Riêng đối với các vật dụng cần diệt khuẩn kỹ càng hơn hoặc khó làm sạch hơn như khẩu trang, đồ chơi bằng vải của trẻ em, mũ bảo hiểm, quần áo chất liệu cao cấp hoặc dễ chảy nhão, LG Styler sẽ là một lựa chọn hoàn hảo. Với công nghệ làm sạch bằng hơi nước TrueSteam, LG Styler bảo vệ sợi vải nhưng vẫn tiêu diệt được tới 99,9% virus, vi khuẩn và cả bụi siêu vi.



LG Styler giúp ngôi nhà thêm sang trọng, diệt khuẩn bất chấp thời tiết.

Bước cuối cùng trong chu trình phòng bệnh cho cả nhà là làm sạch bụi, mạt bụi nhà có trên chăn ga, gối đệm hoặc sofa bằng cách hút bụi thường xuyên bằng máy hút bụi có đầu hút phù hợp như máy hút bụi cầm tay LG cordzero A9 All in one tower.



Máy hút bụi LG với nhiều đầu hút giúp tối ưu hoá việc diệt khuẩn các đồ vật trong gia đình.

Những ngày cuối năm đang cận kề, nhịp sống đã nhanh lại càng thêm nhanh. Bộ 3 sản phẩm từ LG gồm máy sấy LG DUAL Inverter Heat Pump, LG Styler và máy hút bụi cầm tay LG cordzero A9 All in one tower chính là trợ thủ đắc lực cho mọi gia đình, giúp quần áo, chăn ga sạch sẽ mỗi ngày để những ngày Tết khỏe mạnh và cả một năm mới đầy an vui.