Mẹo chọn chuối thờ ngày Tết vừa đẹp vừa ngon, vừa không ngâm hóa chất

Chuối là loại trái cây bình dân, dễ trồng, có nhiều trong vườn ở các vùng quê. Thân chuối dùng để cho lợn ăn, quả chuối có thể đợi chín để cả nhà cùng ăn hoặc chế biến thành các món ngon .

Đặc biệt, chuối là loại quả không thể thiếu trên bàn thờ gia tiên dịp Tết. Thế nhưng, làm sao để chọn được chuối thờ vừa đẹp vừa ngon lại an toàn cho sức khỏe cũng cần bí quyết. Cụ thể khi chọn mua chuối thờ Tết, chị em cần lưu ý một số điều sau:

Khi mua chuối để cúng ngày Tết nên chọn mua nải chuối đang còn xanh, quả chuối căng mẩy. Ảnh minh họa.

- Đầu tiên, chọn chuối bày mâm ngũ quả thờ Tết nên chọn chuối tiêu. Chuối tây không được chuộng bởi nải nhỏ, chỉ hợp bày cúng thần Tài. Khắc phục nhược điểm này, chuối tiêu nải to, có thể ôm trọn những loại quả khác. Hơn nữa, chuối tiêu quả dài, xòe đều trông giống như bàn tay Phật mang hàm ý che chở, phù hộ con cháu trong gia đình.

- Không chọn chuối chín. Lý do là chuối cần được trưng nhiều ngày trên ban thờ. Chuối chín sẵn sẽ nhanh chóng bị thối, rụng khỏi cuống, trông kém thẩm mỹ.

- Nên chọn mua nải chuối đang xanh (màu xanh trong), quả chuối căng mẩy, hay còn gọi là béo. Đây là dấu hiệu chuối đã trổ mã, sắp chín, được chăm bón tốt nên đủ chất, ăn sẽ ngon ngọt. Ngược lại, không nên chọn nải chuối có quả bé, trông còi cọc hoặc màu xanh bạc. Quả bé thể hiện chuối có thể ra không chính vụ, không được chăm sóc tốt nên không những không đẹp mà còn ăn không ngon. Nhiều quả xanh là do cắt khi còn non nên rất khó chín.

- Chọn chuối dâng tổ tiên ngày Tết cần nhất là vẫn còn nguyên râu ria. Theo đó, buồng chuối chăm đủ dinh dưỡng, bao nilon kỹ râu sẽ có phấn mốc trắng, ria màu đen tuyền. Còn kém dinh dưỡng râu sẽ bị rụng hoặc không có phấn mốc.

- Nên lưu ý chọn nải chuối có quả cong lên. Theo những người trồng chuối, hình dạng của chuối liên quan rất nhiều đến độ già của chúng. Thực tế, để đảm bảo cung ứng cho dịp Tết, nhiều vựa chuối sẽ thu hoạch khi quả vẫn còn non (thường có hình dáng thẳng). Điều này giúp họ tránh được tình trạng hỏng, nát trong quá trình vận chuyển. Còn chuối đủ tuổi thu hoạch thường có độ cong nhất định do trong quá trình phát triển chúng có xu hướng vươn lên đón ánh Mặt trời. So với những quả chuối thẳng non, chuối cong khi chín sẽ có hương vị thanh nhẹ, ngọt mát hơn hẳn.

Chuối chín ép sẽ có vỏ vàng bắt mắt, không phải màu vàng đậm và trên vỏ không có các chấm nâu, đen. Ảnh minh họa.

Ngoài ra để có nải chuối đảm bảo an toàn chị em nên tham khảo thêm cách nhận biết chuối chín tự nhiên và chuối chín bằng hóa chất.

- Chuối chín ép bằng hóa chất có vỏ vàng tươi đẹp mắt, nhưng điểm bất thường là ở cuống và núm đầu vỏ lại có màu xanh, không có màu vàng như phần vỏ. Nếu chuối chín tự nhiên sẽ có màu vàng đều từ núm cho đến cuống.

- Chuối chín cây có đài tươi nhưng động vào sẽ rụng, ăn quả chuối ngọt. Chuối chín nhúng hóa chất có thể đài vẫn tươi, nhưng lắc không rụng, ăn mềm nhèo. Còn chuối xanh cắt sau đó để chín tự nhiên hay dấm hương, ủ trấu sẽ có đài hơi hanh, lắc quả không gãy hay rơi. Quả chuối dạng này sẽ có độ héo nhưng dẻo, vỏ hơi thâm nhưng bóc ra bên trong trắng nõn, ăn ngọt sắc và rắn đanh. Trong khi đó quả chuối dấm hóa chất sẽ nhanh rơi ra, ăn mềm nhèo.

- Chuối chín tự nhiên sẽ có màu vàng sẫm và đốm chấm đen, nâu... Còn chuối chín ép sẽ có vỏ vàng bắt mắt, không phải màu vàng đậm và trên vỏ không có các chấm nâu, đen.

- Chuối chín ép khi bóp nhẹ không cảm nhận được độ mềm và lúc bóc vỏ ra ăn sẽ không cảm nhận được vị ngọt, thơm như chuối chín tự nhiên. Nguyên nhân là bởi chuối chín ép bị kích thích nên phải chín sớm trước khi các yếu tố bên trong tạo được độ mềm như chuối chín tự nhiên.