Mệnh Thổ hợp màu gì để làm ăn thuận lợi, tiền của đầy nhà?

1. Những người mệnh Thổ sinh năm nào?

Trước hết để biết xem mình có thuộc mệnh Thổ hay không chúng ta cần xem năm sinh của mình. Vậy nam, nữ mệnh Thổ sinh năm nào?

– Năm Mậu Dần: 1998

– Năm Tân Sửu: 1961,2021

– Năm Canh Ngọ: 1990

– Năm Kỷ Mão: 1939, 1999

– Năm Mậu Thân: 1968

– Năm Tân Mùi: 1991

– Năm Bính Tuất: 1946, 2006

– Năm Kỷ Dậu: 1969

– Năm Đinh Hợi: 1947, 2007

– Năm Bính Thìn: 1976

– Năm Canh Tý: 1960, 2020

– Năm Đinh Tỵ: 1977

2. Tính cách của người mệnh Thổ

Nhìn chung, những người mệnh Thổ đều là những người chăm chỉ và thích sự ổn định. Tuy nhiên, những người thuộc mệnh Thổ cũng có những ưu và nhược điểm riêng.

Ưu điểm

Người mệnh Thổ bao dung tha thứ, trung thành và đáng tin cậy. Tính cách người mệnh Thổ được yêu mến là do rất biết giữ cam kết, họ cố gắng thực hiện cam kết của mình một khi đã hứa với ai.

Họ lên kế hoạch để thực hiện cam kết, biết rõ lợi thế, sức mạnh của mình và phát huy đầy đủ khả năng đó. Tính cách trầm, bình tĩnh, làm việc cẩn thận, có khả năng tổ chức.

Nhược điểm

Thiếu trí tưởng tượng, không thể có những quyết định táo bạo hay theo đuổi ước mơ lớn hơn. Nhưng họ là người kỷ luật, sống tự giác, tự trọng, đồng nghiệp và cấp trên yêu quý, luôn nỗ lực hoàn thành công việc được giao nên có cơ hội thăng tiến.

Những ưu và nhược điểm trên ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến con đường công danh của những người mệnh Thổ. Với tính cách người mệnh Thổ là thích sự ổn định, cầu toàn, lạc quan, họ thường nhận được nhiều may mắn.

Nếu là lãnh đạo doanh nghiệp thì nên thuê người khác hỗ trợ vì sự thiếu liều lĩnh của người mệnh Thổ ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh chung.

Nhược điểm của họ là không ưa hoạt động, bảo thủ, nhàm chán, không cảm thấy cấp bách khi theo đuổi các mục tiêu, họ chỉ tập trung vào một lĩnh vực cố định. Vì vậy, khi công ty đạt được một quy mô nhất định, họ có xu hướng trì trệ.

Người mệnh Thổ hợp với các ngành kinh doanh mặt hàng như địa ốc, bất động sản, công trình dân dụng cũng như khách sạn, xây dựng và phát triển bất động sản, kiến trúc sư, chiêm tinh học, phong thủy, sản xuất gốm sứ, vật liệu xây dựng, địa ốc và những ngành nghề có liên quan đến nông nghiệp hoặc chăn nuôi gia súc gia cầm.

3. Mệnh Thổ hợp với những màu sắc gì?

Màu tương sinh với người mệnh Thổ

- Màu vàng nhạt: Màu vàng tượng trưng cho nguồn năng lượng dồi dào, sức sống mãnh liệt và sự quyết tâm kiên trì.

Sắc màu này giúp tinh thần ta thoải mái, thư giãn hơn và nhẹ nhàng hơn. Trong văn hóa của các nước phương Tây, màu vàng cũng thể hiện lòng thành kính, sự tôn trọng, biết ơn.

- Màu vàng nâu: Đây là màu đại diện cho mệnh Thổ, gắn liền với đất, mang lại cho ta cảm giác bình yên, an toàn. Mặc dù không nổi bật nhưng luôn khiến người khác chú ý bởi sự tinh tế, độc đáo, đó cũng giống như tính cách của những người mệnh Thổ.

- Màu đỏ, hồng, cam, tím: Hỏa sinh Thổ, bởi vậy những người mệnh Thổ hợp với màu đỏ, hồng, cam tím (màu tương ứng của mệnh Hỏa).

Màu tương khắc với người mệnh Thổ

- Màu xanh lục đậm, xanh da trời: Mộc khắc Thổ bởi vậy những người mệnh Thổ kỵ màu xanh lục, da trời (màu tương ứng với mệnh mộc).

- Màu xanh lá cây: Mộc khắc Thổ, cây hút hết chất dinh dưỡng của đất để sinh trưởng, phát triển và khiến cho đất suy kiệt, nghèo nàn.

Bởi vậy, những người mệnh Thổ không nên lựa chọn màu xanh lá cây (màu đại diện cho mệnh mộc). Nếu không bạn sẽ gặp khó khăn trong cuộc sống, đường tài lộc bị cản trở, tình duyên, sức khỏe cũng suy yếu.

4. Mệnh Thổ tương sinh tương khắc theo từng năm

Xem vận mệnh tuổi tác là điều quan trọng khi bạn muốn đưa ra một quyết định quan trọng nào đó trong cuộc đời. Khi kết hôn, khi xây dựng nhà cửa hay trong công việc cũng vậy.

Tìm được những đối tác thích hợp, cuộc đời bạn sẽ bước sang những trang mới với nhiều thành công và hạnh phúc. Ngược lại, bạn sẽ gặp khó khăn đủ điều.

- Vận mệnh tương sinh với người mệnh Thổ

Lửa cháy tạo ra than, bụi, tăng thêm dinh dưỡng cho đất. Đây chính là quan hệ tương sinh. Hỏa sinh Thổ, trong công việc hay đường tình duyên may mắn sẽ sinh sôi, nảy nở, gia đình an khang thịnh vượng.

- Vận mệnh tương khắc với người mệnh Thổ

Theo quan hệ ngũ hành tương khắc, mộc khắc Thổ. Cho nên mệnh mộc sẽ là mệnh cản trở sự phát triển của mệnh Thổ. Đất sẽ bị hút hết chất dinh dưỡng bởi cây.

Do đó khi chọn người mệnh mộc để hợp tác làm ăn hay kết duyên đều không tốt. Người mệnh mộc sẽ hút hết sinh khí của người mệnh Thổ. Cuộc sống và công việc thường xuyên gặp bất lợi.