Meghan Markle trách móc hoàng gia không bảo vệ mình lúc mang thai, bị cấm kiếm tiền còn các thành viên khác thì ngược lại

Vào ngày 1/7, các tài liệu pháp lý mới liên quan đến vụ kiện giữa Meghan Markle với nhà xuất bản của tờ Daily Mail đã được hé lộ.

Nữ công tước xứ Sussex đã khởi kiện đại diện của tờ Daily Mail vì đã để trang tin này xuất bản nội dung bức thư cá nhân mà cô gửi cho cha cô.

Trong khi đó, ông Thomas Markle cho biết mình chỉ công khai nội dung lá thư cho Daily Mail sau khi 5 người bạn thân của Meghan xuất hiện trên tạp chí People hé lộ những nội dung trao đổi qua lại giữa ông với con gái.

Mới đây, Meghan đã phủ nhận việc cô ủy quyền cho 5 người bạn thân lên tiếng để bảo vệ cô trên tạp chí People.

5 người bạn này bao gồm một người bạn lâu năm, một người bạn diễn cũ, một đồng nghiệp, một người bạn từ Mỹ và một người bạn thân.

Meghan khẳng định cô không hề hay biết chuyện 5 người bạn này lên tiếng bảo vệ mình.

Trong tài liệu gửi lên tòa án mới được công bố, Meghan nói rằng cô không được hoàng gia Anh bảo vệ khi đang mang thai, khiến cô trở thành nạn nhân của những bài báo sai lệch và gây tổn thương nghiêm trọng, đặc biệt là các bài viết của Daily Mail.

Nữ công tước xứ Sussex cho biết vì những người bạn thân phải chứng kiến hoàn cảnh của cô như vậy, nên họ đã rất quan tâm và muốn làm điều gì đó cho Meghan.

Meghan cũng tuyên bố rằng hôn lễ hoàng gia giữa cô với Hoàng tử Harry hồi tháng 5/2018 đã giúp nước Anh kiếm được 1 tỷ bảng (28,8 nghìn tỷ đồng) tiền du lịch.

Meghan tin rằng số tiền kiếm được từ hôn lễ của cô vượt xa so với sự đóng góp của người nộp thuế. Bên cạnh đó, Meghan khẳng định rằng hôn lễ hoàng gia là do Thái tử Charles tài trợ không phải do một bên nào khác.

Những bài viết trên tờ báo Anh là hoàn toàn sai sự thật.

Meghan Markle cũng lôi kéo Công chúa Beatrice và Eugenie vào vụ kiện lùm xùm này.

Theo đó, Meghan đáp trả thông tin mà Daily Mail đưa ra rằng cô là một thành viên của hoàng gia và không được phép nhận công việc được trả lương.

Nữ công tước xứ Sussex cho hay, một số thành viên của hoàng gia như Công chúa Beatrice và Eugenie hay Hoàng tử Michael xứ Kent đều đang đảm nhận công việc được trả lương.

Như vậy, Nữ công tước xứ Sussex ngầm trách móc gia đình hoàng gia đã phân biệt đối xử với cô khi không cho cô và chồng tự chủ tài chính.

Công chúa Beatrice và Eugenie.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho hay, Meghan và Harry là những thành viên hoàng gia cao cấp, họ có nghĩa vụ và bổn phận thực hiện các nhiệm vụ hoàng gia, đồng thời họ cũng được hưởng nhiều đặc quyền.

Hai công chúa nước Anh không phải là thành viên cao cấp và họ cũng không có nghĩa vụ phải tham dự các sự kiện hoàng gia.

Do đó, họ được tự do làm việc, Công chúa Beatrice làm việc trong lĩnh vực tài chính và tư vấn còn Công chúa Eugenie là giám đốc tại một phòng trưng bày nghệ thuật ở London.

Những thông tin mà Meghan gửi cho tòa án để chống lại nhà xuất bản của Daily Mail đã khiến dư luận bàng hoàng.

Một số ý kiến cho rằng những gì mà Meghan đưa ra đều thiếu tính xác thực, nhất là con số 1 tỷ bảng Anh.

Việc Nữ công tước nói hoàng gia không bảo vệ cô khi mang thai là động thái cho thấy cô là một người vô ơn và ích kỷ, Meghan đã quay lưng với gia đình nhà chồng hoàn toàn.