Mẹ vừa nhìn bạn trai tôi đã khuyên chia tay, bố tuyên bố không nhận làm con rể, chị gái còn nói một chuyện khiến cả nhà mất ngủ

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định tiến xa hơn với anh thế mà vẫn bị cả nhà phản đối.

Tôi năm nay 27 tuổi, làm nhân viên văn phòng cho một công ty tư nhân. Công việc không quá nổi bật, lương tháng chỉ đủ chi tiêu và tiết kiệm một chút, nhưng tôi tự thấy cuộc sống của mình khá ổn định.

Tôi quen anh trong một lần công ty sửa sang văn phòng. Anh là người phụ trách phần khung sắt, cửa và lan can. Ban đầu, tôi chỉ thấy anh ít nói, làm việc cẩn thận, chẳng có gì đặc biệt. Sau vài lần gặp gỡ, chúng tôi bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Anh không khéo ăn nói, cũng chẳng biết tạo bất ngờ bằng hoa hay quà đắt tiền, nhưng lại luôn quan tâm tôi bằng những việc rất nhỏ. Những ngày tôi than mệt vì công việc, anh kiên nhẫn nghe tôi kể, không phán xét cũng chẳng lên mặt dạy đời.

Điều khiến tôi có cảm tình với anh là sự chân thành và cảm giác bình yên khi ở cạnh. Anh từng có một cuộc hôn nhân, có hai đứa con và vợ cũ đã qua đời được ba năm. Anh không giấu tôi chuyện đó, cũng không tô vẽ bản thân. Anh nói mình không có điều kiện kinh tế dư dả, công việc vất vả, lại vướng trách nhiệm nuôi con nên nếu tôi muốn một cuộc sống sung túc, anh có lẽ không phải lựa chọn phù hợp.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định tiến xa hơn với anh. Tôi hiểu yêu một người đàn ông có hai con riêng không đơn giản, nhưng tôi tin mình đủ trưởng thành để cân nhắc chuyện đó.

Cho đến ngày tôi đưa anh về ra mắt, mọi chuyện lại hoàn toàn khác.

Ảnh minh họa

Ngay khi nhìn thấy anh bước vào nhà, bố mẹ tôi đã có vẻ không vui. Anh hơn tôi 9 tuổi nhưng vì công việc nặng nhọc, thường xuyên phơi nắng nên khuôn mặt già dặn, nước da sạm và vóc dáng phong trần. Đứng cạnh tôi, anh trông chẳng khác nào người thuộc thế hệ bố tôi. Chị gái tôi còn kéo tôi vào phòng, thẳng thừng chê anh già, ngoại hình không tương xứng, lại có hai đứa con riêng thì sau này tôi chỉ có khổ.

Bố mẹ tôi cũng không giấu được sự thất vọng. Họ cho rằng với ngoại hình và công việc văn phòng ổn định, tôi hoàn toàn có thể tìm một người trẻ hơn, có học thức, thu nhập tốt và gia đình môn đăng hộ đối. Tại sao tôi lại chọn một người làm nghề sắt thép, thu nhập bấp bênh, còn phải nuôi hai con nhỏ? Họ thậm chí nghi ngờ tôi bị anh lợi dụng tình cảm hoặc có điều gì khuất tất nên mới chấp nhận hoàn cảnh như vậy.

Tôi cố giải thích rằng nghề nghiệp không quyết định phẩm chất một người, còn chuyện con riêng là trách nhiệm anh không thể chối bỏ. Nhưng càng nói, bố mẹ càng cho rằng tôi mù quáng. Sau buổi ra mắt, mẹ gọi riêng tôi, khuyên nên chia tay trước khi quá muộn. Chị gái thì liên tục gửi cho tôi thông tin về những người đàn ông độc thân, có công việc tốt, như thể chỉ cần tôi chịu bỏ anh là mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Tôi vẫn đang cân nhắc tương lai, bởi yêu một người không có nghĩa là nhắm mắt trước những khó khăn. Tôi chỉ mong gia đình cho tôi thời gian để tự đánh giá lựa chọn của mình, thay vì buộc tôi phải chia tay chỉ vì anh không giống hình mẫu con rể mà họ mong đợi.