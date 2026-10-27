Mẹ vợ chê con rể đủ điều, từ tiền bạc đến thái độ, nhưng khi tôi muốn bỏ chồng, bà lại ra sức can ngăn vì một lý do bất ngờ

Tôi nghe mà vừa buồn cười vừa chua chát.

Chồng tôi không phải người hoàn hảo, nhưng cũng chẳng đến mức tệ bạc như lời mẹ vẫn nói. Anh làm công việc văn phòng, thu nhập ở mức khá, hàng tháng đều đưa tiền cho tôi lo sinh hoạt gia đình và nuôi con. Anh không lãng mạn, ít khi mua hoa hay tặng quà vào những dịp đặc biệt, nhưng nhà có việc nặng nhẹ gì cũng biết san sẻ. Cuối tuần, nếu không bận, anh đưa con đi chơi để tôi có thời gian nghỉ ngơi. Những điều ấy có thể không đáng kể trong mắt người khác, nhưng với tôi, đó là cách một người chồng bình thường cố gắng vì gia đình.

Mẹ tôi lại không nghĩ như vậy. Mỗi lần tôi đưa chồng con về ngoại, bà thường tranh thủ lúc chỉ có hai mẹ con để nhận xét. Khi thì mẹ chê anh kiếm tiền không bằng chồng cô hàng xóm, khi lại nói người ta biết mua vàng tặng vợ, biết đưa vợ đi du lịch, còn con rể bà quanh năm chẳng thấy có món quà nào ra hồn. Có lần, chỉ vì chồng tôi bận công việc nên không về ngoại ăn giỗ sớm được, mẹ đã nói anh chẳng coi nhà vợ ra gì.

Ban đầu, tôi còn giải thích cho mẹ hiểu. Nhưng càng giải thích, bà càng cho rằng tôi bênh chồng, có chồng rồi thì quên cả mẹ đẻ. Dần dần, mỗi lần về nhà ngoại, tôi không còn thấy thoải mái như trước. Tôi phải cân nhắc từng lời, bởi chỉ cần nhắc đến chuyện chồng bận rộn hoặc hai vợ chồng có chút bất đồng, mẹ sẽ lập tức biến nó thành bằng chứng cho thấy tôi lấy nhầm người.

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Có lần cãi nhau với chồng, tôi liền gọi điện về kể lể rồi chốt lại một câu để tôi ly hôn rồi về sống với bố mẹ. Không ngờ, bà lập tức khuyên tôi phải suy nghĩ cho kỹ, đàn bà ly hôn vừa khổ mình vừa khổ con, chồng có khuyết điểm thì từ từ bảo ban chứ đừng động một chút là bỏ nhau.

Tôi nghe mà vừa buồn cười vừa chua chát. Người ngày nào cũng nói chồng tôi chẳng ra gì, đến khi tôi muốn rời bỏ anh thì lại sợ tôi là gái bỏ chồng.

Tôi từng hỏi thẳng mẹ rằng nếu anh tệ đến thế, tại sao mẹ cứ ngăn tôi ly hôn? Mẹ im lặng một lúc rồi nói bà chỉ muốn tôi có cuộc sống tốt hơn, nhưng đàn bà đã qua một lần đò thì không dễ tìm được người tử tế, còn con cái cũng cần có đủ bố mẹ.

Tôi hiểu mẹ thương tôi theo cách của bà, nhưng cách thương ấy khiến tôi ngày càng hoang mang. Bà muốn tôi có một người chồng tốt hơn, nhưng lại không chấp nhận để tôi tự quyết định hạnh phúc của mình. Bà so sánh chồng tôi với người khác, trong khi chẳng biết những gia đình kia thực sự sống với nhau thế nào.

Tôi biết mẹ không cố ý làm tổn thương tôi, nhưng có những lời nói lặp đi lặp lại khiến người nghe thêm mệt mỏi. Tôi chỉ mong một ngày mẹ hiểu rằng, nếu thực sự thương con gái, xin bà hãy để tôi được sống thoải mái với sự lựa chọn của mình.