Mẹ và con trai hành hung 2 phụ nữ: Một người đang mang thai, một người đang bế con nhỏ

Ngày hôm nay (21/1), mạng xã hội lan truyền bài chia sẻ từ tài khoản Facebook có tên Nguyễn Công Minh, cùng đoạn camera an ninh dài hơn 2 phút ghi lại cảnh người phụ nữ trung niên cùng một nam thanh niên hành hung 2 phụ nữ trẻ trong sân nhà.

Theo nội dung bài chia sẻ từ tài khoản này, mâu thuẫn xuất phát từ việc hai mẹ con người cô ruột bên nhà vợ anh đến thắp hương tại gia đình. Sau đó hai bên đã có những lời qua tiếng lại, bất chấp việc vợ anh đang bế con nhỏ 2 tháng tuổi, người phụ nữ kia đã lao vào đánh đập. Thấy vậy, chị của vợ anh - đang mang thai 31 tuần, đã chạy tới can ngăn thì liền bị nam thanh niên chạy tới giật tóc, đánh đập.

Cuối bài chia sẻ, anh này thông tin thêm cả hai người phụ nữ đều phải nhập viện điều trị. Chị vợ anh thì bị thương ở vùng đầu, thai nhi có dấu hiệu bị ảnh hưởng, còn vợ anh thì phải theo dõi chấn thương não.

Sự việc sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ phía dư luận.

Hình ảnh khiến dư luận xôn xao. (Ảnh cắt từ clip)

Liên quan tới đoạn clip gây xôn xao dư luận, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, công an phường Vũ Ninh đang xử lý vụ việc có hành vi xâm phạm sức khoẻ người khác xảy ra tại Tổ dân phố Thị Cầu 4. Cụ thể vào ngày 20/1, Công an phường Vũ Ninh đã tiếp nhận đơn trình báo của bà H. (SN 1964, trú tại phường Vũ Ninh, Bắc Ninh) về vụ việc xảy ra tại nhà bà vào ngày 19/1.

Theo đơn trình báo, thời điểm này, 2 đối tượng (có quan hệ mẹ con) đã tới hành hung 2 con gái của bà (một người đang mang thai, một người đang nuôi con nhỏ).

Sau khi tiếp nhận trình báo, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Công an phường Vũ Ninh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, trưng cầu giám định thương tích và làm rõ tính chất vụ việc.

Cơ quan chức năng đang thu thập lời khai, củng cố hồ sơ để xử lý.