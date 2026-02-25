HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Mẹ và con trai 9 tuổi tử vong dưới đập nước

Như Quỳnh |

Lực lượng chức năng phát hiện thi thể người mẹ, con trai 9 tuổi tử vong dưới đập nước.

Ngày 25-2, theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân bị đuối nước tại khu vực Đập Lậu, thuộc Tổ dân phố Hòa Mục, phường Phượng Sơn.

Mẹ và con trai 9 tuổi tử vong dưới đập nước tại Bắc Ninh - Ảnh 1.

Khu vực phát hiện thi thể hai mẹ con. Nguồn: MXH

Trước đó, đơn vị nhận được tin báo về vụ việc nghi có người đuối nước tại đập Lậu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Lục Ngạn khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn.

Sau nhiều giờ nỗ lực, thi thể hai nạn nhân được tìm thấy. Danh tính ban đầu xác định là chị P.T.B. (SN 1991) và con trai D.C.H. (SN 2017), cùng trú tại phường Phượng Sơn. Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương để lo hậu sự.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

