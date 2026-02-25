Hôm qua, 24-2, kênh TikTok Hoàng Hà Angels - kênh sáng tạo nội dung của Hoàng Hà Mobile (hệ thống bán lẻ thiết bị công nghệ) - thông báo chấm dứt hợp tác truyền thông với ông Phùng Văn Thắng, được biết đến là TikToker "Thắng không kịp/ Thắng Phỏng.

Hình ảnh TikToker "Thắng không kịp" hành hung vợ.

Trước đó, cộng động mạng chia sẻ hình ảnh ông Thắng có hành vi hành hung vợ cũ ngay cả khi người phụ nữ đang bế con nhỏ trên tay.

Trưa 24-2, một ngày sau khi vụ việc được đăng tải, ông Thắng đã chính thức lên tiếng xin lỗi cộng đồng mạng. Ông thừa nhận hành động nóng giận của bản thân là sai trái và xin nhận trách nhiệm.

Liên quan đến vụ việc trên, bạn đọc Báo Người Lao Động thắc mắc liệu Hoàng Hà Mobile có được hủy hợp đồng với TikToker "Thắng không kịp".

Quan điểm của luật sư

Bình luận về sự việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho hay giá trị hợp tác giữa cá nhân sáng tạo nội dung và doanh nghiệp không chỉ nằm ở việc tạo ra nội dung, mà còn ở uy tín và hình ảnh cá nhân được gắn với thương hiệu.

Do đó, khi phát sinh các bê bối đời tư gây phản ứng tiêu cực trong xã hội, dù không liên quan trực tiếp đến nội dung quảng cáo, vẫn có thể đặt ra những vấn đề pháp lý đáng lưu ý.

Dưới góc độ của Luật Quảng cáo 2012 (sửa đổi bổ sung năm 2025), trách nhiệm của người quảng cáo chủ yếu gắn với nội dung quảng bá. Nếu cá nhân không đưa ra thông tin sai lệch, không vi phạm các quy định về tính trung thực, không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, thì về nguyên tắc, khó có thể xác định là đã vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quảng cáo. Nói cách khác, hành vi đời tư, nếu không phản ánh trong hoạt động quảng cáo, thường không phải là căn cứ trực tiếp để xử lý theo luật chuyên ngành này.

Tuy nhiên, vấn đề không dừng lại ở đó, quan hệ giữa influence (người có sức ảnh hưởng) và doanh nghiệp về bản chất là quan hệ hợp đồng.

Theo Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng được xác lập nhằm đạt được những mục tiêu mà các bên kỳ vọng tại thời điểm giao kết. Trong các hợp đồng quảng cáo có sử dụng hình ảnh cá nhân, mục tiêu này thường bao gồm việc khai thác giá trị thương mại từ danh tiếng và mức độ tín nhiệm của người quảng cáo. Khi hình ảnh cá nhân bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các sự kiện đời tư gây tranh cãi, hiệu quả quảng bá có thể suy giảm, thậm chí tác động ngược đến thương hiệu.

Bối cảnh đó, doanh nghiệp có cơ sở để xem xét việc chấm dứt hợp tác, đặc biệt nếu có thể chứng minh rằng sự kiện phát sinh đã làm ảnh hưởng đến mục đích hợp đồng hoặc lợi ích hợp pháp của mình.

Đồng thời, nguyên tắc thiện chí, trung thực trong thực hiện hợp đồng cũng đặt ra yêu cầu các bên không thực hiện những hành vi làm phương hại đến bên còn lại, kể cả khi những hành vi đó không cấu thành vi phạm pháp luật theo nghĩa hẹp.

Tuy vậy, luật sư Đào Thị Bích Liên lưu ý cần nhìn nhận một cách thận trọng rằng không phải mọi vấn đề đời tư đều tự động dẫn đến quyền chấm dứt hợp đồng. Việc đánh giá cần phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mức độ ảnh hưởng, phạm vi lan truyền thông tin cũng như mối liên hệ thực tế giữa sự kiện đó với hình ảnh thương hiệu. Nếu hợp đồng không có quy định cụ thể, việc đơn phương chấm dứt vẫn tiềm ẩn rủi ro tranh chấp, đặc biệt liên quan đến nghĩa vụ bồi thường thiệt hại.