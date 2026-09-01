Mẹ từng chê người yêu tôi nhưng tôi vẫn nhất quyết kết hôn, cưới xong 8 tháng, tôi muốn ly hôn mà không ngờ anh vẫn ôm hận trong lòng

Chỉ sau 8 tháng kết hôn, tôi bắt đầu thấy những lời mẹ nói ngày trước không phải hoàn toàn vô lý.

Ngày tôi đưa Tính về nhà ra mắt, mẹ tôi nhìn anh từ đầu đến chân rồi gần như không giấu được vẻ thất vọng. Tính vốn gầy, người mảnh khảnh, lại cận khá nặng nên lúc nào cũng phải đeo kính dày. Mẹ bảo nhìn anh vừa yếu vừa thiếu sức sống, ăn mặc lại xuề xòa, tóc tai nhiều hôm không chải gọn. Bà còn nói thẳng rằng nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, bà có cảm giác anh là người lười biếng, không biết chăm sóc bản thân.

Tôi nghe mà khó chịu vô cùng. Tôi bênh Tính, cho rằng mẹ chỉ nhìn người qua vẻ ngoài. Tôi thấy anh hiền, ít nói, đối xử với tôi tốt, hai đứa yêu nhau cũng được một thời gian nên tôi tin chỉ cần sống với nhau, tôi sẽ chứng minh cho mẹ thấy bà đã nhìn nhầm.

Mẹ càng khuyên, tôi càng muốn cưới Tính. Ngày ấy tôi nghĩ chỉ cần mình yêu thì những khuyết điểm của anh đều có thể bỏ qua. Tôi còn tự nhủ người ngoài có thể không hiểu anh, nhưng tôi là người yêu anh thì chắc chắn tôi hiểu.

Vậy mà chỉ sau 8 tháng kết hôn, tôi bắt đầu thấy những lời mẹ nói ngày trước không phải hoàn toàn vô lý.

Tính vẫn gầy, vẫn cận nặng, nhưng điều khiến tôi mệt mỏi không phải ngoại hình. Tôi bắt đầu khó chịu với cách anh sống. Quần áo thay ra có hôm để vài ngày mới giặt, tất bẩn giấu dưới đệm giường, đồ đạc dùng xong không bao giờ để đúng chỗ. Nhà cửa có bẩn một chút anh cũng chẳng thấy cần phải dọn ngay. Những việc lẽ ra hai vợ chồng cùng làm thì phần lớn lại rơi vào tôi.

Ảnh minh họa

Có những hôm tôi đi làm về mệt, nhìn căn nhà bừa bộn mà phát cáu. Tôi nhắc thì anh bảo những chuyện nhỏ nhặt không đáng để cãi nhau. Nhưng với tôi, chính những chuyện nhỏ ấy lặp đi lặp lại mới khiến tình cảm vơi đi.

Tôi cũng bắt đầu nhận ra mình không còn nhìn chồng bằng ánh mắt của 8 tháng trước. Ngày trước anh làm gì tôi cũng thấy dễ thương, bây giờ cùng một việc ấy lại khiến tôi khó chịu. Chỉ cần nhìn anh nằm dài trên sofa, kính đặt bên cạnh, tôi đã thấy trong lòng nặng nề.

Tôi bắt đầu nghĩ đến ly hôn.

Nhưng Tính không đồng ý. Khi tôi nói muốn kết thúc, anh nhắc lại chuyện ngày trước mẹ tôi từng coi thường anh. Anh bảo anh đã chịu đựng ánh mắt ấy, vẫn cưới tôi và cố gắng xây dựng gia đình. Bây giờ mới cưới được 8 tháng, tôi lại đòi ly hôn thì anh không chấp nhận.

Anh còn nói nếu tôi thực sự muốn chia tay thì cứ sống thêm 2,3 năm nữa rồi tính. Anh không muốn bị mang tiếng là người vừa cưới đã bị vợ bỏ, càng không muốn mẹ tôi nghĩ những lời bà từng nói là đúng.

Tôi nghe mà vừa tức vừa mệt. Hôn nhân đâu phải một cuộc thử thách mà một người có quyền bắt người kia phải chịu thêm vài năm mới được rời đi.

Tôi từng bất chấp lời mẹ để cưới người mình yêu. Bây giờ nếu muốn rời khỏi cuộc hôn nhân này, có lẽ tôi cũng phải tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Chỉ là làm thế nào để ly hôn trong êm đẹp và bố mẹ cũng không bị xấu hổ với làng xóm vì tôi?