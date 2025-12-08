HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Mẹ trẻ bế con sơ sinh mất tích bí ẩn lúc rạng sáng ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC |

Người mẹ bế con sơ sinh rời nhà lúc 1 giờ 34 phút sáng rồi mất tích. Công an phát thông báo khẩn, tìm tung tích hai mẹ con.

Mẹ trẻ mất tích bí ẩn cùng con sơ sinh ở Quảng Trị lúc rạng sáng - Ảnh 1.

Công an xã Đông Trạch phát thông báo tìm người mẹ trẻ bế con mới sinh bỏ đi trong đêm

Ngày 8-12, Công an xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị đã phát đi thông báo khẩn đề nghị người dân hỗ trợ tìm kiếm một phụ nữ bế con nhỏ chưa đầy một tháng tuổi rời nhà trong đêm rồi mất tích.

Theo cơ quan công an, rạng sáng 7-12, ông Phan Thanh Hiền (50 tuổi, trú thôn Nội Hải, xã Đông Trạch) trình báo việc con gái ông là Phan Thị Thùy Trang (SN 2004) bế theo con trai sơ sinh là cháu Nguyễn Hải Đăng (22 ngày tuổi), rời nhà lúc 1 giờ 34 phút và đến nay không liên lạc được.

Ông Hiền cho biết Trang rời nhà trong tình trạng sức khỏe bình thường. Khi đi, con gái ông mặc áo quần màu xám, không mang theo nhiều đồ đạc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đông Trạch đã triển khai rà soát khu vực dân cư, đồng thời thông báo rộng rãi để người dân và các đơn vị liên quan phối hợp tìm kiếm.

Công an xã Đông Trạch đề nghị nếu phát hiện hoặc có bất kỳ thông tin nào liên quan đến mẹ con chị Trang, người dân cần liên hệ ngay Công an xã Đông Trạch, SĐT: 02323.612.168, hoặc báo cho người nhà theo SĐT: 0976.304.155.

