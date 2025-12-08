Bộ Nội vụ đề xuất trong dịp nghỉ tết Âm lịch năm 2026, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 9 ngày - Ảnh minh họa

Bộ Nội vụ thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026

Bộ Nội vụ vừa ban hành thông báo về lịch nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và những người sử dụng lao động khác thực hiện.

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là công chức, viên chức) được nghỉ tết Âm lịch năm 2026 như sau: Nghỉ 05 ngày theo quy định gồm 01 ngày trước Tết và 04 ngày sau Tết từ thứ Hai 16/02/2026 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu ngày 20/02/2026 Dương lịch (tức ngày mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Công chức, viên chức được nghỉ dịp lễ Quốc khánh năm 2026 như sau: Nghỉ 02 ngày theo quy định gồm ngày 02/9/2026 Dương lịch và 01 ngày liền kề trước là ngày 01/9/2026 Dương lịch .

Hoán đổi từ ngày làm việc thứ Hai ngày 31/8/2026 Dương lịch sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy ngày 22/8/2026 Dương lịch (nghỉ thứ Hai ngày 31/8/2026 và làm bù vào ngày thứ Bảy ngày 22/8/2026).

Bảo đảm công tác phục vụ Nhân dân trong thời gian nghỉ lễ, Tết

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân, trong đó lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ lễ, tết theo quy định.

Các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026

Đối với người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Thông báo này, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 như sau:

Dịp tết Âm lịch: Lựa chọn nghỉ 01 ngày cuối năm Ất Tỵ và 04 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 02 ngày cuối năm Ất Tỵ và 03 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 03 ngày cuối năm Ất Tỵ và 02 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Dịp lễ Quốc khánh: Nghỉ thứ Tư ngày 02/9/2026 Dương lịch và lựa chọn nghỉ 01 trong 02 ngày: thứ Ba ngày 01/9/2026 hoặc thứ Năm ngày 03/9/2026 Dương lịch.

Thông báo phương án nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật Lao động thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức; Khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày liên tục

Trước đó, ngày 13/10, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 9859/VPCP-KGVX về việc nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày liên tục.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ (tại văn bản 8764/BNV-CVL ngày 01/10/ 2025) về phương án nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ Nhân dân.

Các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Nghỉ tết Âm lịch năm 2026 từ 14/02 đến hết Chủ nhật 22/02 (dương lịch)

Trước đó, Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo phương án đề xuất nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp, đồng thời gửi Công văn lấy ý kiến 13 bộ, cơ quan liên quan. Qua tổng hợp, 100% các, bộ, cơ quan gửi ý kiến đều thống nhất với phương án do Bộ Nội vụ đề xuất.

Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, cụ thể như sau:

Đối với công chức, viên chức, dịp nghỉ tết Âm lịch năm 2026: Nghỉ 05 ngày theo quy định, trong đó nghỉ 01 ngày trước Tết và 04 ngày sau Tết.

Công chức, viên chức nghỉ tết Âm lịch năm 2026 từ thứ Bảy ngày 14/02/2026 Dương lịch (tức ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết Chủ nhật ngày 22/02/2026 Dương lịch (tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Bộ Nội vụ đề xuất phương án này dịp nghỉ tết Âm lịch năm 2026.

Như vậy, với phương án này dịp nghỉ tết Âm lịch năm 2026, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 09 ngày (bao gồm 05 ngày nghỉ tết Âm lịch theo quy định và 04 ngày nghỉ hằng tuần).

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 05 ngày

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026: Nghỉ ngày 02/9/2026 Dương lịch và 01 ngày liền kề trước là ngày 01/9/2026; Hoán đổi từ ngày làm việc thứ Hai (ngày 31/8/2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ Bảy (ngày 22/8/2026).

Công chức, viên chức nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 từ thứ Bảy ngày 29/8/2026 đến hết thứ Tư ngày 02/9/2026 Dương lịch.

Như vậy, dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, công chức, viên chức sẽ được nghỉ 05 ngày (bao gồm 02 ngày nghỉ lễ Quốc khánh theo quy định, 02 ngày nghỉ hằng tuần và 01 ngày được hoán đổi với ngày nghỉ hằng tuần).

Người sử dụng lao động bố trí lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh cho người lao động

Đối với người lao động , căn cứ vào điều kiện thực tế và lịch nghỉ đối với công chức, viên chức, người sử dụng lao động bố trí lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh cho người lao động, cụ thể:

Dịp nghỉ tết Âm lịch năm 2026: Lựa chọn 01 ngày cuối năm Ất Tỵ và 04 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 02 ngày cuối năm Ất Tỵ và 03 ngày đầu năm Bính Ngọ hoặc 03 ngày cuối năm Ất Tỵ và 02 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026: Người sử dụng lao động quyết định cho người lao động nghỉ 02 ngày (ngày 02 tháng 9 Dương lịch và 01 ngày liền trước hoặc sau).

Thông báo phương án nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động bố trí nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần cho người lao động vào ngày làm việc kế tiếp theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động

Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động./.