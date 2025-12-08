Theo dự kiến chương trình, trong sáng ngày 8/12, Chính phủ sẽ trình Quốc hội việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 94/2015 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Cảng Hàng không quốc tế Long Thành .

Ngay sau đó, Chính phủ cũng sẽ trình Quốc hội 4 nội dung liên quan đến chính sách sửa đổi thuế giá trị gia tăng; chính sách đặc thù để triển khai các dự án lớn tại địa bàn Thủ đô; chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa. Sau khi Chính phủ trình, Quốc hội sẽ tiến hành thảo luận về các nội dung trên.

Quốc hội sẽ cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng trong tuần làm việc cuối của kỳ họp. ﻿Ảnh: Như Ý

Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ thảo luận về dự thảo Nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia; cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt áp dụng cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam;

Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình và dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy; việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 94/2015 về chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng được Quốc hội cho ý kiến vào chiều 8/12.

Ngày 9/12, Quốc hội sẽ dành thời gian cho ý kiến về các báo cáo công tác của Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2025…

Chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Quốc hội họp riêng về phương án xử lý đối với dự án Nhà máy Bột giấy Phương Nam.

Ngày 10/12, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua các dự án: Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Quy hoạch (sửa đổi); Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); Luật Dân số…

Trong ngày 11/12, Quốc hội cũng sẽ thông qua nhiều dự án luật quan trọng khác, trong đó có: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Xây dựng (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo…

Vào 16 giờ 15 cùng ngày, Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc, biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước; Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV cùng nhiều nội dung quan trọng khác.