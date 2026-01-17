Mẹ Tóc Tiên không chấp nhận, căng thẳng với Touliver

Sau khi Tóc Tiên và Touliver xác nhận kết thúc hành trình 6 năm hôn nhân, 10 năm bên nhau thì những câu chuyện xoay quanh mối quan hệ của cặp đôii cũng gây chú ý. Nên duyên tại The Remix, cặp đôi ca sĩ - "Phù thuỷ âm nhạc" đã trải qua rất nhiều thăng trầm, thử thách trước khi quyết định đi đến hôn nhân. Trong chuyện tình của cặp đôi, mối quan hệ giữa mẹ Tóc Tiên và con rể Touliver cũng từng gây xôn xao, bàn tán. Tóc Tiên cũng đã từng chia sẻ chính vì sự ngăn cản từ gia đình nên có lúc cô và Touliver ngỡ như đã "đứt gánh". Đến hôm nay, khi cặp đôi tan vỡ, netizen bắt đầu đào lại những chi tiết liên quan.

Tóc Tiên từng chia sẻ mẹ cô là người khó tính, nghiêm khắc và luôn muốn định hướng con cái theo con đường đã vạch ra sẵn. Vì Tóc Tiên bỏ học bác sĩ để theo đuổi nghệ thuật nên cả hai gặp mâu thuẫn. Không chỉ thế, chuyện tình cảm của Tóc Tiên cũng bị mẹ quản lý.

Trước khi kết hôn, Tóc Tiên từng nói: "Mẹ muốn can thiệp và quyết định người tôi yêu. Bất cứ người đàn ông nào mẹ không chọn thì đó đều là không tốt. Mẹ tôi không chấp nhận bất cứ ai đến bên tôi nếu bà không thích. Hồi đôi mươi, mình sống theo lý lẽ con tim, càng cấm cản thì càng lao theo. Tôi cãi lời mẹ bất chấp, tôi muốn sống với tình yêu của mình. Điều này càng làm mâu thuẫn giữa tôi với mẹ lớn hơn. Mẹ không thích bất cứ người đàn ông nào ở bên tôi, nếu tôi nói quá nhiều, chắc chắn mâu thuẫn ấy sẽ càng tăng. Tôi chọn cách sống bình lặng để mâu thuẫn này không gay gắt nữa. Trước đây, 80 - 90% lý do tôi im lặng, không nói chuyện riêng tư là vì điều này".

Tóc Tiên từng chia sẻ bị mẹ quản lý cả chuyện yêu đương (ảnh: FBNV)

Touliver không phải là người mẹ Tóc Tiên chọn cho con gái nên mối quan hệ giữa "Phù thuỷ âm nhạc" và gia đình vợ không mấy tốt đẹp. Nữ ca sĩ từng chia sẻ từ lúc yêu kín tiếng đến công khai thì vẫn chưa một lần đưa Touliver gặp mẹ. Chính vì sự cấm cản từ phụ huynh, đã có lúc Touliver tự ái, tạo khoảng cách với Tóc Tiên.

Nữ ca sĩ kể: "Từng có một khoảng thời gian, chúng tôi gặp vấn đề vì mẹ tôi cấm cản. Mẹ không chấp nhận mọi mối quan hệ yêu đương của tôi nếu như đó không phải là người bà chọn, kể cả mối quan hệ bây giờ với anh. Anh tự ái. Đàn ông mà, khi người ta yêu một ai đó nhưng gia đình họ không chấp nhận, cũng sẽ có cảm giác tự ái như vậy. Đàn ông có tự ái và áp lực riêng của họ! Sự việc này từng gây ra căng thẳng, khiến mối quan hệ có khoảng lặng. Nhưng sau khi chúng tôi cho nhau khoảng không gian riêng để suy nghĩ mọi thứ, câu chuyện với gia đình tôi trở nên dễ thở hơn".

Nữ ca sĩ từng thừa nhận Touliver và cô gặp trục trặc vì sự không hài lòng của mẹ (ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, cô bất chấp sự ngăn cản này, quyết định nên duyên vợ chồng với Touliver. Trong đám cưới của cặp đôi vào năm 2020 chỉ có bố Tóc Tiên từ Mỹ về dự, hoàn toàn không có sự xuất hiện của mẹ cô. Chi tiết này từng công chúng nhìn thấy rõ sự căng thẳng giữa đôi bên. Vắng mặt tại lễ cưới là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ mẹ - con và mẹ vợ - con rể giữa 3 người vẫn chưa tìm được tiếng nói chung sau ngần ấy năm.

Trong một lần trả lời phỏng vấn cách đây 2 năm, khi nói về những điều muốn làm nếu chỉ còn 24 giờ để tồn tại, Tóc Tiên nhanh chóng trả lời: "Nếu còn 24 giờ để sống, Tiên sẽ gọi cho một người lâu lắm rồi Tiên chưa nói chuyện chính là mẹ. Dù cho rất nhiều biến cố đã xảy ra, con vẫn muốn nói, con cảm ơn mẹ vì đã cho con rất nhiều điều trong cuộc sống này".

Tóc Tiên tổ chức lễ cưới vào năm 2020 (ảnh: FBNV)

Đám cưới của Tóc Tiên chỉ có bố mà không có mẹ tham dự (ảnh: FBNV)

Cho đến tháng 8/2025, giữa thời điểm lộ loạt dấu hiệu nghi hôn nhân rạn nứt, Tóc Tiên bất ngờ có động thái gây chú ý liên quan đến mẹ. Nữ ca sĩ đăng bức ảnh chụp hộp chocolate và một túi trái cây kèm dòng chú thích ngắn gọn: "My mom's love language" (Ngôn ngữ yêu thương của mẹ tôi). Đây cũng là lần cực hiếm hoi sau nhiều năm Tóc Tiên chủ động nhắc đến gia đình trên mạng xã hội.

Trong tâm thư thông báo ly hôn, Tóc Tiên lần nữ nhấn mạnh việc cả hai tan vỡ không liên quan đến những người bên ngoài: "Tiên và anh Touliver đã thuận lòng đi đến quyết định: sau hành trình 10 năm yêu và cưới, chúng tôi sẽ dừng lại trong vai trò vợ chồng và trở về làm những người bạn bè- anh em đồng nghiệp. Quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh- thấu hiểu- tôn trọng tuyệt đối, và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài".

Liên quan đến gia đình 2 bên, nữ ca sĩ cũng chia sẻ thêm cô đăng thông báo dựa trên sự đồng thuận từ 2 phía. Về mối quan hệ hiện tại, Tóc Tiên cho hay: "Cháu/con xin chân thành cảm ơn gia đình họ hàng hai bên- những người đã luôn yêu thương, tôn trọng và dành cho chúng con sự thấu hiểu cần thiết trong suốt chặng đường vừa qua".